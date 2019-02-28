Главные новости 28 февраля:выход депутатов из фракции БПП, о чем договорились Ким Чен Ын и Трамп

Из фракции ББП в парламенте вышли нардепы Найем, Лещенко и Залищук. Гриценко и Садовый провели встречу: вероятно, договаривались об объединении на выборах. Путин вручил награду народному артисту Украины Михаилу Жванецкому. Трам и Ким Чен Ын провели совместную встречу в Ханое. Такими были главные новости четверга, 28 февраля, в Украине и мире.

Виход из БПП

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Нардепы Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук заявили о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Наиболее вероятной причиной для этого могло послужить недавнее обнародование журналистского расследования относительно хищения в "Укроборонпроме". Правда, такую причину выхода из партии открыто назвала только Светлана Залищук. В свою очередь, Мустафа Найем написал у себя на Facebook-странице, что выход из фракции является формальностью.

Он отметил: за четыре с половиной года "слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". Он добавил, что у него были на эти вопросы ответы, однако, мало кому они казались убедительными.

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"Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", – отметил Мустафа Найем.

Он добавил, что "уже давно по разные стороны ценностных баррикад" с другими членами фракции, а "последние события это только подтвердили".

Кроме него, свои заявления о выходе в соцсетях опубликовали народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко.

Хищение у солдат – это за гранью человечности,

– написала Залищук в своем Twitter.

Написала заяву про вихід з БПП.



Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикор. суд.



Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 28 февраля 2019 г.

Теперь вполне вероятным является то, что нардепов лишат мандатов.

"Если кто-то выходит из депутатской фракции, то его имеют право лишить мандата. Это делает тот самый орган, который выдвигал депутата. В этом случае – съезд партии. После этого следующие по списку нардепы занимают их места", – рассказал в комментарии "24 каналу" юрист Василий Мирошниченко.

Эксперт добавил, что для Найема, Залищук и Лещенко лишение мандатов не будет чем-то катастрофическим. Ведь они без проблем смогут попасть в новый парламент после выборов.

Эти нардепы смогут избраться с другой партией. Они люди известные, популярные, с рейтингом. Я думаю, что их охотно примет другая политсила к себе. Да, не будут они в парламенте полгода. А потом смогут вернуться,

– отметил юрист.

Будет ли единый кандидат?

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Кандидаты в президенты Андрей Садовый и Анатолий Гриценко открыто встретились 28 февраля, чтобы обсудить возможное объединение своих штабов на выборах. До чего договорились политики – пока неизвестно. Правда, Садовый заявил, что, идя на выборы, прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти.



Садовый и Гриценко во время совместной встречи в Киеве

По его мнению, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

Такого же мнения придерживается политический эксперт Андрей Вигиринский, который прокомментировал ситуацию 24 каналу.

По его словам, Гриценко и Садовый и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединении "Самопомич" развита партийная структура, в отличие от "Гражданской позиции". У "Гражданской позиции", если верить соцопросам, рейтинг выше.

Многие украинцы ждут объединения демократических сил. Поэтому за единого кандидата от демократических сил могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается. И это повысит рейтинг единого кандидата,

- замечает Андрей Вигиринский.

По мнению эксперта, такой кандидат может набрать около 10% голосов. Это хорошо с точки зрения политического будущего Садового и Гриценко. Они смогут зайти в Верховную Раду крупной фракцией, которая будет иметь больше возможностей для отстаивания прав украинцев.

Путин наградил народного артиста Украины

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Народный артист Украины Михаил Жванецкий получил орден "За вклад в развитие культуры" от президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В Twitter новость о награждении Жванецкого вызвала шквал эмоций. Комментаторы начали осуждать сатирика за проукраинскую позицию и называть русофобом. Отметим, что в 2015 году сатирика внесли в так называемый "белый список художников", которые несмотря на российскую агрессию поддержали Украину.

Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» pic.twitter.com/jjzqIlS0AB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 февраля 2019 г.

В Министерстве культуры журналистам 24 канала сообщили, что не имеют полномочий реагировать на эту ситуацию. Так, государственная награда, которой отмечен Жванецкий, ("Народный артист Украины" – 24 канал) – это звание, которое вручает Президент Украины.

В этой ситуации может быть другая сторона медали. Нам известно множество случаев, когда, вручая различные награды, власть другой страны пытается задобрить артиста. Однако он может отказаться и не принимать эту награду,

– добавили в Минкульте.

Что касается вопроса 24 Канала о так называемом "белом списке артистов", в котором находится Жванецкий, то в Министерстве культуры заверили: он был создан при каденции предыдущего главы ведомства. Никакого функционального значения он не имеет. Министерство культуры с подачи СБУ, СНБО или Нацсовета может обнародовать на собственном сайте лишь санкционный список артистов. Отметим, что именно в него включены лица, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Украинские активисты, в свою очередь, заявили о намерении сорвать в Киеве и Одессе выступления сатирика Михаила Жванецкого, если он публично не откажется от награды.

Что известно о Михаиле Жванецком?

Писатель-сатирик родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году получил аналогичный статус и в России.



В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии летом в 2015 году.

Не договорились: чем завершилась встреча лидеров США и КНДР

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое. Лидеры завершили свои переговоры раньше, чем планировалось, а также отменили совместный обед.

Трамп объяснил это тем, что Ким Чен Ын в ответ требовал полной отмены санкций, а США это не устраивает. Он добавил, что будет ждать следующих переговоров и предсказывает им "огромный потенциал". Также лидер КНДР, по словам Трампа, пообещал больше не проводить ядерные и ракетные испытания.