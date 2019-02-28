Головні новини 28 лютого: вихід депутатів із фракції БПП і про що домовились Кім Чен Ин і Трамп

Із фракції ББП у парламенті вийшли нардепи Найєм, Лещенко і Заліщук. Гриценко і Садовий провели зустріч: імовірно, домовлялися про об'єднання на виборах. Путін вручив нагороду народному артисту України Михайлу Жванецькому. Трам і Кім Чен Ин провели спільну зустріч у Ханої. Такими були головні новини четверга, 28 лютого, в Україні та світі.

Вихід із БПП

Читайте також: "Розкольники залишаються розкольниками": Сербська церква не визнала ПЦУ

Нардепи Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук заявили про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка". Найбільш імовірною причиною для цього могло послугувати нещодавнє оприлюднення журналістського розслідування стосовно розкрадання в "Укроборонпромі". Щоправда, таку причину виходу з партії відкрито назвала лише Світлана Заліщук. Своєю чергою, Мустафа Найєм написав у себе на Facebook-сторінці, що вихід з фракції є формальністю.

Він зазначив: за чотири з половиною роки він "чув п'ятнадцять тисяч разів питання "чому ви в БПП?". Він додав, що у нього були на ці питання відповіді, однак, мало кому вони здавалися переконливими.

Читайте також: Ті депутати, які залишилися у фракції БПП, нам заздрять, – Найєм прокоментував вихід з партії

"Тепер можна нікого ні в чому не переконувати. Ця сторінка перегорнута", – зазначив Мустафа Найєм.

Він додав, що "вже давно по різні боки ціннісних барикад" із іншими членами фракції, а "останні події це лише підтвердили".

Крім нього, свої заяви про вихід у соцмережах опублікували народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко.

Розкрадання солдат – це за межею людяності,

– написала Заліщук у своєму Twitter.

Написала заяву про вихід з БПП.



Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикор. суд.



Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 28 февраля 2019 г.

Тепер цілком імовірним є те, що нардепів позбавлять мандатів.

"Якщо хтось виходить із депутатської фракції, то його мають право позбавити мандату. Це робить той самий орган, який висував депутата. У цьому випадку – з'їзд партії. Після цього наступні за списком нардепи займають їхні місця", – розповів у коментарі 24 каналу юрист Василь Мірошніченко.

Експерт додав, що для Найєма, Заліщук та Лещенка позбавлення мандатів не буде чимось катастрофічним. Адже вони без проблем зможуть потрапити в новий парламент після виборів.

Ці нардепи зможуть обратися з іншою партією. Вони люди відомі, популярні, з рейтингом. Я думаю, що їх охоче візьме інша політсила до себе. Так, не будуть вони у парламенті півроку. А потім зможуть повернутися,

– зазначив юрист.

Чи буде єдиний кандидат?

Читайте також: Справа про вбивство Гандзюк: Мангер не прийшов на засідання апеляційного суду

Кандидати в президенти Андрій Садовий і Анатолій Гриценко відкрито зустрілися 28 лютого, щоб обговорити можливе об'єднання своїх штабів на виборах. До чого домовилися політики – поки невідомо. Щоправда, Садовий заявив, що, йдучи на вибори, чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі.



Садовий і Гриценко під час спільної зустрічі у Києві

На його переконання, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.



Такої ж думки дотримується політичний експерт Андрій Вігірінський, який прокоментував ситуацію 24 каналу.

За його словами, Гриценко і Садовий і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, на відміну від "Громадянської позиції". В "Громадянської позиції", якщо вірити соцопитуванням, вищий рейтинг.

Багато українців чекають об’єднання демократичних сил. Тому за єдиного кандидата від демократичних сил можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається. І це підвищить рейтинг єдиного кандидата,

– зауважує Андрій Вігірінський.

На думку експерта, такий кандидат може набрати близько 10% голосів. Це добре з точки зору політичного майбутнього Садового і Гриценка. Вони зможуть зайти у Верховну Раду великою фракцією, яка матиме більше можливостей для відстоювання прав українців.

Путін нагородив народного артиста України

Читайте також: У Індії застрягли українці: коли вони зможуть повернутися додому

Народний артист України Михайло Жванецький отримав орден "За внесок у розвиток культури" від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Відповідний указ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

У Twitter новина про нагородження Жванецького викликала шквал емоцій. Коментатори почали засуджувати сатирика за проукраїнську позицію та називати русофобом. Зазначимо, що у 2015 році сатирика внесли до так званого "білого списку митців", які попри російську агресію підтримали Україну.

Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» pic.twitter.com/jjzqIlS0AB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 февраля 2019 г.

У Міністерстві культури журналістам 24 каналу повідомили, що не мають повноважень реагувати на цю ситуацію. Так, державна нагорода, якою є відзначений Жванецький, ("Народний артист України" – 24 канал) – це звання, яке вручає Президент України.

У цій ситуації може бути інший бік медалі. Нам відомо безліч випадків, коли, вручаючи різноманітні нагороди, влада іншої країни намагається задобрити артиста. Проте він може відмовитися та не приймати цю нагороду,

– додали у Мінкульті.

Що ж до запитання 24 каналу про так званий "білий список артистів", у якому перебуває Жванецький, то у Міністерстві культури запевнили: він був створений за каденції попереднього очільника відомства. Жодного функціонального значення він не має. Міністерство культури з подання СБУ, РНБО або Нацради може оприлюднювати на власному сайті лише санкційний список артистів. Зазначимо, що саме до нього включені особи, які створюють загрозу національній безпеці України.

Українські активісти, своєю чергою, заявили про намір зірвати в Києві та Одесі виступи сатирика Михайла Жванецького, якщо він публічно не відмовиться від нагороди.

Що відомо про Михайла Жванецького?Письменник-сатирик народився в Одесі. У 1978—1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецький нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус і в Росії.



У 2015 році Міністерство культури України внесло Жванецького до складу "білого списку" діячів культури, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти агресії влітку у 2015 році.

Не домовилися: чим завершилась зустріч лідерів США та КНДР

Читайте також: Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. Лідери завершили свої переговори раніше, ніж планувалося, а також скасували спільний обід.

Трамп пояснив це тим, що Кім Чен Ин у відповідь вимагав повного скасування санкцій, а США це не влаштовує. Він додав, що чекатиме наступних переговорів та пророкує їм "величезний потенціал". Також лідер КНДР, за словами Трампа, пообіцяв більше не проводити ядерні та ракетні випробування.

Команди обох сторін розраховують продовжувати переговори в майбутньому . Незважаючи на відсутність домовленостей, у Білому домі вважають ці переговори "продуктивними".

Курйоз із Трампом

Читайте також: Якою буде погода у березні: прогноз