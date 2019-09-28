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      Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы

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      Новости Украины сегодня 28 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 28 сентября / Коллаж 24 канала

      Мощный взрыв прогремел на заводе в Сумах, много пострадавших. Волкер подает в отставку из-за скандала вокруг разговоры Трампа и Зеленского. Европейские банки дадут 900 миллионов евро на дорогу Киев – Одесса. Зеленский уволил скандального Демчину в запас. S&P спрогнозировало курс гривны на последующие годы. Такими были главные новости субботы, 28 сентября.

      Главные новости за сегодня, 28 сентября, в Украине и мире.

      Взрыв в Сумах

      В Сумах прогремел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пластиковых бутылок. Сразу после этого вспыхнул пожар. В результате по меньшей мере 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, возгорание произошло в одном из цехов – взорвался станок, а после огонь перекинулся на другое оборудование и утеплитель стен.

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      В итоге пожар охватил площадь в 50 квадратных метров и существовала угроза распространения. В полиции подчеркнули, что из-за взрыва пострадали 10 человек: 2 из них находятся в реанимации, а остальным оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего в момент взрыва в цехе находились 19 человек.

      Смотрите фото НПУ с места инцидента:

      На месте работали около трех десятков спасателей и четыре машины спецтехники. В течение часа им удалось ликвидировать пожар.

      Смотрите видео о взрыве в Сумах и пожаре на заводе:

      Обстоятельства и причины инцидента сейчас устанавливают специалисты. Правоохранители решают, начинать ли уголовное производство.

      О каком заводе в Сумах говорится?В городе на улице Линейной расположены производственные цеха одного из предприятий компании "Гуала Кложерс Украина", что производит винтовые алюминиевые колпачки типа PilferProof, Alusnap, винные алюминиевые пробки, а также пробки для минеральных вод и медицинского назначения.

      Курт Волкер уходит в отставку

      Специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий же день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского – 27 сентября. Кроме того, Волкера должны допрашивать в Палате представителей Конгресса на следующей неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

      Смотрите также: Я осушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенко и Зеленским

      В отставку, говорят журналисты, Волкер подал потому, что стал одним из ключевых лиц в скандале вокруг жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно он организовал встречу между адвокатом Трампа Джулиани и советником Зеленского Ермаком для обсуждения расследовании "дела Хантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

      Что известно о скандале вокруг Трампа и Зеленского?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

      Смотрите видео корреспондентов 24 канала:

      Европейские банки дадут деньги на дорогу Киев–Одесса

      Говорится о том, что европейские банки намерены выделить Украине 900 миллионов евро на ремонт дороги Киев–Одесса. Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что уже удалось завершить переговоры с банками из EIB и ЕБРР.

      На трассе Одесса–Киев было жуткое ДТП, погибли 9 человек: все, что известно сейчас

      "Украина получит следующие 900 миллионов евро на капитальный ремонт дороги Киев–Одесса и поднятие этой дороги до категории автобана", – сказал Новак (автобан, к слову, это скоростная автомагистраль). По словам Новака, на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.

      Интересно, что Славомир Новак написал заявление на увольнение и 25 сентября Кабмин утвердил отставку Новака – он уйдет с должности 1 октября.

      Что известно о ремонтных работах на трассе Киев–Одесса?Предварительный этап масштабных ремонтных работ начался летом 2013 года. Евгений Прусенко, который тогда возглавлял "Укравтодор", заявлял, что "критические замечания автомобилистов насчет этой дороги касаются в основном участка Киев–Жашков, который не ремонтировался 30 лет". Ремонт дороги в 2013 году финансировали из бюджета и кредитных денег ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Открытие трассы Киев–Одесса после капитального обновления произошло в октябре 2004 года. Тогда ее называли первым украинским автобаном.

      Зеленский уволил скандального Демчину в запас

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас. Причем с правом ношения военной формы. О причинах такого решения пока не сообщали.

      Стоит знать: Данилюк написал заявление об увольнении из-за Зеленского, – СМИ

      Демчина – один из самых влиятельных чиновников СБУ времен пятого президента Украины Порошенко. Генерал-полковник, первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

      По информации журналистов, его гражданская жена Ольга Воловчук является обладательницей 4 элитных авто, живет в двухэтажном доме и владеет земельным участком недалеко от особняка в Петропавловской Борщаговке. Мать Демчины в течение последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра.

      В декларации Демчины эти доходы отсутствуют – он не задекларировал никакого имущества и прописан в общежитии СБУ.

      Демчина
      Павел Демчина / Фото zaxid.net

      Почти через полгода после обнародования журналистами фактов о тайных доходах президент представил Павла Демчину к званию генерал-лейтенанта. С должности в связи со скандальными журналистскими расследованиями Демчина отстранен не был. В мае 2019 года Демчина все же подал заявление об отставке.

      Каким будет курс гривны на следующие годы

      Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's обновило прогноз курса гривны к доллару на 2019-2022 годы. S&P также повысило рейтинг Украины с B- до B. Прогноз по-прежнему стабилен.

      К теме о деньгах: Правительство планирует полностью перейти на гривневые заимствования на внутреннем рынке

      Согласно данным экспертов Standard & Poor's, обменный курс будет следующим:

      – 2019 год – 27,00 грн/доллар;
      – 2020 год – 27,50 грн/доллар;
      – 2021 год – 28,00 грн/доллар;
      – 2022 год – 28,50 грн/доллар.

      Важно: Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков: список.

      Отметим, что НБУ сообщает о продолжении укрепления украинской валюты.

      Можно ли доверять Standard & Poor's?Рейтинговые агентства публикуют независимые оценки банков, государств и компаний, а также аналитические данные и другую финансовую информацию. Крупнейшие и самые авторитетные из них присваивают национальные и международные рейтинги для более чем 150 регионов мира.

      Standard & Poors входит в "большую тройку" вместе с Moody's и Fitch. Аналитика и прогнозы от них традиционно считаются надежными и прозрачными.

      Относительно шкалы рейтингов: "ААА" считается самым высоким уровнем кредитоспособности. Зато рейтинги уровня "B" обозначают наличие кредитных рисков. При этом остается ограниченная "подушка безопасности".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Курт Волкер Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Деньги Курсы валют Гривна Дороги СБУ Чрезвычайное происшествие Взрыв Сумы
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