Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
Потужний вибух пролунав на заводі у Сумах, багато потерпілих. Волкер подає у відставку через скандал навколо розмови Трампа і Зеленського. Європейські банки дадуть 900 мільйонів євро на дорогу Київ – Одеса. Зеленський звільнив скандального Демчину в запас. S&P спрогнозувала курс гривні на наступні роки. Такими були головні новини суботи, 28 вересня.
Найголовніші новини за сьогодні, 28 вересня, в Україні та світі.
Вибух у Сумах
У Сумах пролунав вибух на заводі, де виготовляють корки для пластикових пляшок. Одразу після цього спалахнула пожежа. У результаті щонайменше 10 людей постраждали. За інформацією ДСНС, займання сталося в одному з цехів – вибухнув станок, а опісля вогонь перекинувся на інше обладнання та утеплювач стін.
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У підсумку пожежа охопила площу до 50 квадратних метрів й існувала загроза поширення. У поліції наголосили, що через вибух постраждали 10 людей: 2 з них перебувають у реанімації, а решті надають усю необхідну медичну допомогу. Загалом у момент вибуху в цеху перебували 19 людей.
Дивіться фото НПУ з місця інциденту:
На місці працювали близько трьох десятків рятувальників і чотири машини спецтехніки. Упродовж години їм вдалося ліквідувати пожежу.
Дивіться відео про вибух у Сумах і пожежу на заводі:
Обставини та причини інциденту зараз встановлюють фахівці. Правоохоронці вирішують, чи розпочинати кримінальне провадження.
Про який завод у Сумах мовиться? У місті на вулиці Лінійній розташовані виробничі цехи одного із підприємств компанії "Гуала Кложерс Україна", що виробляє гвинтові алюмінієві ковпачки типу PilferProof, Alusnap, винні алюмінієві ковпачки, а також ковпачків для мінеральних вод і медичного призначення.
Курт Волкер іде у відставку
Спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського – 27 вересня. Ще ж і надто, Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу наступного тижня в межах слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
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У відставку, кажуть журналісти, Волкер подав тому, що став однією з ключових осіб у скандалі навколо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа Джуліані та радником Зеленського Єрмаком для обговорення розслідуванні "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.
Що відомо про скандал навколо Трампа та Зеленського? 25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:
Європейські банки дадуть гроші на дорогу Київ – Одеса
Мовиться про те, що європейські банки мають намір виділити Україні 900 мільйонів євро на ремонт дороги Київ – Одеса. Виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що уже вдалося завершити переговори з банками з EIB і ЄБРР.
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"Україна отримає наступні 900 мільйонів євро на капітальний ремонт дороги Київ – Одеса та підняття цієї дороги до категорії автобану", – сказав Новак (автобан, до слова, це швидкісна автомагістраль). За словами Новака, на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.
Цікаво, що Славомір Новак написав заяву на звільнення і 25 вересня Кабмін затвердив відставку Новака – він піде з посади 1 жовтня.
Що відомо про ремонтні роботи на трасі Київ – Одеса?Попередній етап масштабних ремонтних робіт почався влітку 2013 року. Євген Прусенко, який тоді очолював Укравтодор, заявляв, що "критичні зауваження автомобілістів на рахунок цієї дороги стосуються в основному ділянки Київ – Жашків, яка не ремонтувалася 30 років". Ремонт дороги в 2013 році фінансували з бюджету та кредитних грошей ЄБРР і Європейського інвестиційного банку.
Відкриття траси Київ – Одеса після капітального оновлення відбулося в жовтні 2004 року. Тоді її називали першим українським автобаном.
Зеленський звільнив скандального Демчину в запас
Президент України Володимир Зеленський звільнив ексзаступника глави СБУ Павла Демчину з військової служби в запас. Причому з правом носіння військової форми. Про причини такого рішення наразі не повідомляли.
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Демчина – один із найвпливовіших посадовців СБУ часів п'ятого президента України Порошенка. Генерал-полковник, перший заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю.
За інформацію журналістів, його цивільна дружина Ольга Воловчук є власницю 4 елітних авто, мешкає у двоповерховому будинку та земельною ділянкою недалеко від маєтку в Петропавлівській Борщагівці. Матір Демчини протягом останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру.
У декларації Демчини ці статки відсутні – він не задекларував будь-якого майна і прописаний у гуртожитку СБУ.
Павло Демчина / Фото zaxid.net
Майже через пів року після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент надав Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта. З посади у зв'язку зі скандальними журналістськими розслідуваннями Демчина відсторонений не був. У травні 2019 року Демчина таки подав заяву про відставку.
Яким буде курс гривні на наступні роки
Кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's оновила прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. S&P також підвищила рейтинг України з B- до B. Прогноз, як і раніше, стабільний.
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Згідно з даними експертів Standard & Poor's обмінний курс буде наступним:
– 2019 рік – 27,00 грн/долар;
– 2020 рік – 27,50 грн/долар;
– 2021 рік – 28,00 грн/долар;
– 2022 рік – 28,50 грн/долар.
Важливо: Агентство Fitch підвищило рейтинги семи українських банків: список.
Відзначимо, що НБУ повідомляє про продовження зміцнення української валюти.
Чи можна довіряти Standard & Poor's?Рейтингові агентства оприлюднюють незалежні оцінки банків, держав і компаній, а також аналітичні дані та іншу фінансову інформацію. Найбільші та найавторитетніші з них присвоюють національні і міжнародні рейтинги для більш ніж 150 регіонів світу.
Standard & Poors входить у "велику трійку" разом з Moody's і Fitch. Аналітика та прогнози від них традиційно вважаються надійними і прозорими.
Щодо шкали рейтингів: "ААА" вважається найвищим рівнем кредитоспроможності. Натомість рейтинги рівня "B" позначають наявність кредитних ризиків. При цьому залишається обмежена "подушка безпеки".