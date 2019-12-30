Главные новости 30 декабря: обмен пленными, переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"

Информация о 76 пленных, вернувшихся в Украину, и свидетельства тех, кто пережил плен. Реакция западных медиа на большой обмен. Завершение 4-дневных переговоров и мировое соглашение "Нафтогаза" и "Газпрома". Динамика рейтингов Зеленского и других политиков. Такими были главные новости 30 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Обмен пленными

29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками в формате "всех на всех".

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Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. При этом на Родину из ОРДЛО вернулись 76 пленных. Среди них 12 военных и 64 гражданских, которых наемники России захватили в плен во время войны.

Подробно о том, кого боевики вернули Украине, читайте здесь.

Об этом обмене 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Реально он начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" вблизи Горловки.

Освобожденный из плена оккупантов украинец Василий Савин рассказал о пленных, которые сидели с ним в Макеевской колонии и не попали на обмен. Он также сказал, что кроме официальных тюрем существуют и скрытые. А боевики постоянно пытают и выбивают показания из пленных.

По его словам, в подвалах оккупантов остаются украинцы:

Владимир Синюков,

Павел Корсун, военный,

Максим Тимофеев, инвалид второй группы,

Александр Шелест,

Сергей и Дмитрий Караберюш,

Твердый, Самдулов, Матюшенко,

Воробей Василий,

Геннадий Матвийчук – шахтер, у которого сломан позвоночник.



Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала Западные медиа о большом обмене

Al-Jazeera отмечает, что событие не стоит воспринимать однозначно. Так, обмен произошел вследствие переговоров между Путиным и Зеленским 9 декабря. При этом Зеленский столкнулся с критикой сограждан с самого начала, когда открыто проявил готовность вести переговоры с Путиным.

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Журналист Al-Jazeera отмечает: некоторые украинцы недовольны тем, что силовики, обвиняемые в убийствах "евромайдановцев", являются одними из тех, кого передали. При этом, еще много украинцев, в частности жителей аннексированного Крыма, находятся в плену Кремля. Несмотря на обмен пленными, прекращения огня до сих пор нет – пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские территории.



Зеленский и родные пленных в аэропорту / Фейсбук ОПГ

Der Spiegel описали один из самых щемящих моментов, в частности, как матери обнимают своих сыновей на украинской стороне. Вспоминают и одну из 16 заявленных женщин, Елену Сорокину, которая на своей белой куртке синей ручкой написала: "Мое государство – Украина". В издании добавляют, что обмен является крупнейшим за два года, но, все же, не в формате "всех на всех". Для Киева он должен стать только началом дальнейших передач заключенных. В частности, на аннексированом Крымском полуострове до сих пор удерживают десятки политзаключенных, а также – десятки военных и гражданских лиц в Донецкой и Луганской областях, оккупированных пророссийскими боевиками.

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The New York Times пишет, что обмен рассматривался как успех для Владимира Зеленского, который пообещал освободить всех задержанных и договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины. Но ему пришлось заплатить высокую цену. Имея в виду, опять же, освобождение "беркутовцев".



Пленники не видели родных годами / Фейсбук ОПГ

The Financial Times пишет о том, что в прямом эфире за обменом наблюдали десятки тысяч зрителей. В совместном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что приветствуют обмен пленными и благодарят тех, кто участвует в переговорах. Посольство США в Киеве также приветствовало возвращение освобожденных пленных, "как было договорено на саммите 9 декабря".

Больше о реакции мировых медиа читайте здесь.

Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"

Украина и Россия провели 4-дневные переговоры по новому газовому транзитному контракту на 5 лет в Вене. О завершении "переговорного марафона" сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

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Кабинет Министров Украины разрешил "Нафтогазу" подписать с российским "Газпромом" 2 соглашения: об урегулировании существующих газовых споров и о предоставлении транзита газа.

Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Оно касается обязательств "Газпрома" оплатить примерно 7,4 миллиарда штрафа, который наложил Антимонопольный комитет Украины.



Украина и Россия завершили 4-дневные газовые переговоры / epravda

"Нафтогаз" запустил онлайн-сервис в фейсбуке. Информационный центр будет информировать о текущем состоянии транзита и переговоров. При необходимости ресурс будет работать на праздники и выходные.

20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, предусматривающий шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

Договоренностями предусмотрено:

контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;

российская сторона выплачивает "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;

"Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;

объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 годов при условии конкурентного тарифа.

Рейтинги политиков

Как менялись электоральные настроения украинцев в течение года, кто из политиков потерял поддержку, а у кого рейтинги выросли. Об этом в интервью 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

В рейтинге Владимира Зеленского наиболее заметны колебания. Его популярность то росла, то снижалась. Хотя количество сторонников президента в ноябре уменьшилась, за последние недели вновь наблюдается рост. Встреча "нормандской четверки" в Париже сработала в позитив для Зеленского.

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В то же время его рейтинги остаются выше, чем у всех его предшественников. И он остается самым популярным политиком страны. По словам эксперта, Зеленский показал свою решимость и настойчивость. Интересно, что президента оценивают гораздо более позитивно, чем представителей его команды, руководство парламента, правительства.



Рейтинг Зеленского в декабре 2019 года / Инфографика 24 канал

После президентских выборов положительное отношение к новой власти и президенту, рейтинги, как правило, снижаются. Настроения людей по отношению к власти действительно более критичны. Обычно в Украине 2/3 граждан считают, что страна развивается неправильно. Сейчас показатель половина на половину.

Есть критические оценки по земельной реформе. Но это не повлияло на рейтинги "Слуги народа" и оппозиционных партий также. Партийно-политические симпатии у Тимошенко, Бойко, Порошенко не выросли. У Вакарчука немного снизились.

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По словам Фесенко, рейтинг Вакарчука падает. Летом лидер "Голоса" был активным, хотя возникало ощущение, что его слишком много и он повторяется. Вакарчук прошел свой звездный час. У него есть все негативы интеллигентской мягкотелости.



Звездный час Вакарчука прошел? / Фото Getty Images

Для ОПЗЖ главный фактор рейтинга – пророссийская идентификация. Их выбирают за пророссийскую оппозицию. А тема земельной реформы для их избирателей чужая. Интересно, что украинцы отделяют земельную реформу от Зеленского. Его воспринимают не как носителя определенной идеологии или политики, а положительного человека.