23:30
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Главные новости 30 декабря: обмен пленными, переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"

      73 Читати новину українською
      Какими были главные новости 30 декабря в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Информация о 76 пленных, вернувшихся в Украину, и свидетельства тех, кто пережил плен. Реакция западных медиа на большой обмен. Завершение 4-дневных переговоров и мировое соглашение "Нафтогаза" и "Газпрома". Динамика рейтингов Зеленского и других политиков. Такими были главные новости 30 декабря.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      Обмен пленными

      29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками в формате "всех на всех".

      Читайте также: Большой обмен пленными: Зеленский обнародовал видеоролик

      Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. При этом на Родину из ОРДЛО вернулись 76 пленных. Среди них 12 военных и 64 гражданских, которых наемники России захватили в плен во время войны.

      Подробно о том, кого боевики вернули Украине, читайте здесь.

      Об этом обмене 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Реально он начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" вблизи Горловки.

      Освобожденный из плена оккупантов украинец Василий Савин рассказал о пленных, которые сидели с ним в Макеевской колонии и не попали на обмен. Он также сказал, что кроме официальных тюрем существуют и скрытые. А боевики постоянно пытают и выбивают показания из пленных.

      По его словам, в подвалах оккупантов остаются украинцы:

      • Владимир Синюков,
      • Павел Корсун, военный,
      • Максим Тимофеев, инвалид второй группы,
      • Александр Шелест,
      • Сергей и Дмитрий Караберюш,
      • Твердый, Самдулов, Матюшенко,
      • Воробей Василий,
      • Геннадий Матвийчук – шахтер, у которого сломан позвоночник.

      обмін полоненими
      Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала

      Западные медиа о большом обмене

      Al-Jazeera отмечает, что событие не стоит воспринимать однозначно. Так, обмен произошел вследствие переговоров между Путиным и Зеленским 9 декабря. При этом Зеленский столкнулся с критикой сограждан с самого начала, когда открыто проявил готовность вести переговоры с Путиным.

      Обратите внимание: Адвокаты экс-беркутовцев ждут от Зеленского пересмотра событий Революции Достоинства

      Журналист Al-Jazeera отмечает: некоторые украинцы недовольны тем, что силовики, обвиняемые в убийствах "евромайдановцев", являются одними из тех, кого передали. При этом, еще много украинцев, в частности жителей аннексированного Крыма, находятся в плену Кремля. Несмотря на обмен пленными, прекращения огня до сих пор нет – пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские территории.

      Обмін
      Зеленский и родные пленных в аэропорту / Фейсбук ОПГ

      Der Spiegel описали один из самых щемящих моментов, в частности, как матери обнимают своих сыновей на украинской стороне. Вспоминают и одну из 16 заявленных женщин, Елену Сорокину, которая на своей белой куртке синей ручкой написала: "Мое государство – Украина". В издании добавляют, что обмен является крупнейшим за два года, но, все же, не в формате "всех на всех". Для Киева он должен стать только началом дальнейших передач заключенных. В частности, на аннексированом Крымском полуострове до сих пор удерживают десятки политзаключенных, а также – десятки военных и гражданских лиц в Донецкой и Луганской областях, оккупированных пророссийскими боевиками.

      К теме: Боевики на Донбассе заявили о помиловании подростков, известных как "ясиноватские диверсанты"

      The New York Times пишет, что обмен рассматривался как успех для Владимира Зеленского, который пообещал освободить всех задержанных и договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины. Но ему пришлось заплатить высокую цену. Имея в виду, опять же, освобождение "беркутовцев".

      Обмін
      Пленники не видели родных годами / Фейсбук ОПГ

      The Financial Times пишет о том, что в прямом эфире за обменом наблюдали десятки тысяч зрителей. В совместном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что приветствуют обмен пленными и благодарят тех, кто участвует в переговорах. Посольство США в Киеве также приветствовало возвращение освобожденных пленных, "как было договорено на саммите 9 декабря".

      Больше о реакции мировых медиа читайте здесь.

      Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"

      Украина и Россия провели 4-дневные переговоры по новому газовому транзитному контракту на 5 лет в Вене. О завершении "переговорного марафона" сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

      Читайте больше: Борьба идет за каждую запятую, – Коболев раскрыл детали газовых переговоров с Россией

      Кабинет Министров Украины разрешил "Нафтогазу" подписать с российским "Газпромом" 2 соглашения: об урегулировании существующих газовых споров и о предоставлении транзита газа.

      Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Оно касается обязательств "Газпрома" оплатить примерно 7,4 миллиарда штрафа, который наложил Антимонопольный комитет Украины.

      газпром нафтогаз
      Украина и Россия завершили 4-дневные газовые переговоры / epravda

      "Нафтогаз" запустил онлайн-сервис в фейсбуке. Информационный центр будет информировать о текущем состоянии транзита и переговоров. При необходимости ресурс будет работать на праздники и выходные.

      20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, предусматривающий шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

      Договоренностями предусмотрено:

      • контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;
      • российская сторона выплачивает "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;
      • "Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;
      • объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 годов при условии конкурентного тарифа.

      Рейтинги политиков

      Как менялись электоральные настроения украинцев в течение года, кто из политиков потерял поддержку, а у кого рейтинги выросли. Об этом в интервью 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      В рейтинге Владимира Зеленского наиболее заметны колебания. Его популярность то росла, то снижалась. Хотя количество сторонников президента в ноябре уменьшилась, за последние недели вновь наблюдается рост. Встреча "нормандской четверки" в Париже сработала в позитив для Зеленского.

      Интересно: Рейтинги-2019: как менялась популярность ведущих политиков

      В то же время его рейтинги остаются выше, чем у всех его предшественников. И он остается самым популярным политиком страны. По словам эксперта, Зеленский показал свою решимость и настойчивость. Интересно, что президента оценивают гораздо более позитивно, чем представителей его команды, руководство парламента, правительства.

      Зеденський
      Рейтинг Зеленского в декабре 2019 года / Инфографика 24 канал

      После президентских выборов положительное отношение к новой власти и президенту, рейтинги, как правило, снижаются. Настроения людей по отношению к власти действительно более критичны. Обычно в Украине 2/3 граждан считают, что страна развивается неправильно. Сейчас показатель половина на половину.

      Есть критические оценки по земельной реформе. Но это не повлияло на рейтинги "Слуги народа" и оппозиционных партий также. Партийно-политические симпатии у Тимошенко, Бойко, Порошенко не выросли. У Вакарчука немного снизились.

      Узнайте больше: Как лишить Медведчука звания почетного юриста: Зеленский ответил на петицию

      По словам Фесенко, рейтинг Вакарчука падает. Летом лидер "Голоса" был активным, хотя возникало ощущение, что его слишком много и он повторяется. Вакарчук прошел свой звездный час. У него есть все негативы интеллигентской мягкотелости.

      Вакарчук
      Звездный час Вакарчука прошел? / Фото Getty Images

      Для ОПЗЖ главный фактор рейтинга – пророссийская идентификация. Их выбирают за пророссийскую оппозицию. А тема земельной реформы для их избирателей чужая. Интересно, что украинцы отделяют земельную реформу от Зеленского. Его воспринимают не как носителя определенной идеологии или политики, а положительного человека.

       

      Как приготовить оливье: 3 необычных рецепта к новогоднему столу
      сегодня
      2796
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Владимир Зеленский Нафтогаз Газ Газпром Оккупированные территории рейтинги Пророссийские боевики Газовый контракт Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года
      Марія Савчук 16
      сегодня , 22:20 Главные новости 30 декабря: обмен пленными, переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"
      Наталія Пристанська 73
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      105
      сегодня , 22:00 Итоги года в Африке, Азии, России
      Іван Яковина 40
      сегодня , 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
      Анастасія Лукашевська 73
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук