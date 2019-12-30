Головні новини 30 грудня: обмін полоненими, переговори "Нафтогазу" та "Газпрому"

Інформація про 76 полонених, які повернулися в Україну, та свідчення тих, хто пережив полон. Реакція західних медіа на великий обмін. Завершення 4-денних переговорів та мирова угода "Нафтогазу" і "Газпрому". Динаміка рейтингів Зеленського та інших політиків. Такими були головні новини 30 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Обмін полоненими

29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками у форматі "всіх на всіх".

Читайте також: Великий обмін полоненими: Зеленський оприлюднив відеоролик

Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 людини. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених. Серед них 12 військових та 64 цивільних, яких найманці Росії захопили у полон під час війни.

Детально про те, кого бойовики повернули Україні, читайте тут.

Про цей обмін 9 грудня домовилися президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі. Реально він розпочався близько 11 ранку 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" поблизу Горлівки. Звільнений з полону окупантів українець Василь Савін розповів про полонених, що сиділи з ним у Макіївській колонії і не потрапили на обмін. Він також сказав, що крім офіційних тюрем, існують і приховані. А бойовики постійно катують та вибивають свідчення з полонених. За його словами, у підвалах окупантів залишаються українці: Володимир Синюков,

Павло Корсун, військовий,

Максим Тимофєєв, інвалід другої групи,

Олександр Шелест,

Сергій і Дмитро Караберюш,

Твердий, Самдулов, Матюшенко,

Воробей Василь,

Геннадій Матвійчук – шахтар, у якого зламаний хребет.

Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу Західні медіа про великий обмін Al-Jazeera зазначає, що подію не варто сприймати однозначно. Так, обмін відбувся внаслідок переговорів між Путіним та Зеленським 9 грудня. При цьому Зеленський зіштовхнувся з критикою співгромадян з самого початку, коли відкрито проявив готовність вести переговори з Путіним.

Зверніть увагу: Адвокати ексберкутівців чекають від Зеленського перегляду подій Революції Гідності

Журналіст Al-Jazeera зазначає: деякі українці незадоволені тим, що силовики, звинувачені у вбивствах "євромайданівців", є одними з тих, кого передали. При цьому, ще багато українців, зокрема жителів анексованого Криму, перебувають у полоні Кремля. Не зважаючи на обмін полоненими, припинення вогню досі немає – проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські території.



Зеленський та рідні полонених в аеропорту / Фейсбук ОПУ

Der Spiegel описали один із найбільш щемливих моментів, зокрема, як матері обіймають своїх синів на українській стороні. Згадують і одну із 16 звільнених жінок, Олену Сорокіну, яка на своїй білій куртці синьою ручкою написала: "Моя держава – Україна".

У виданні додають, що обмін є найбільшим за два роки, але, все ж, не у форматі "всіх на всіх". Для Києва він має стати лише початком подальших передач в’язнів. Зокрема, на анексованому Кримському півострові досі утримують десятки політв'язнів, а також – десятки військових і цивільних осіб у Донецькій та Луганській областях, окупованих проросійськими бойовиками.

До теми: Бойовики на Донбасі заявили про помилування підлітків, відомих як "ясинуватські диверсанти"

The New York Times пише, що обмін розглядався як успіх для Володимира Зеленського, який пообіцяв звільнити всіх затриманих та домовитись про врегулювання конфлікту на сході України. Але йому довелося заплатити високу ціну. Маючи на увазі, знову ж таки, звільнення "беркутівців".



Бранці не бачили рідних роками / Фейсбук ОПУ

The Financial Times пише про те, що у прямому ефірі за обміном спостерігали десятки тисяч глядачів. У спільній заяві президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що вітають обмін полоненими та дякують тим, хто бере участь у переговорах. Посольство США в Києві також привітало повернення звільнених полонених, "як було домовлено на саміті 9 грудня".

Більше про реакцію світових медіа читайте тут.

Переговори "Нафтогазу" і "Газпрому"

Україна та Росія провели 4-денні переговори щодо нового газового транзитного контракту на 5 років у Відні. Про завершення "переговорного марафону" повідомив голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Читайте більше: Боротьба йде за кожну кому, – Коболєв розкрив деталі газових переговорів із Росією

Кабінет Міністрів України дозволив "Нафтогазу" підписати з російським "Газпромом" 2 угоди: про про врегулювання існуючих газових спорів та договір про надання транзиту газу.

Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Вона стосується зобов'язань "Газпрому" сплатити приблизно 7,4 мільярда штрафу, який наклав Антимонопольний комітет України.



Україна та Росія завершили 4-денні газові переговори / epravda

"Нафтогаз" запустив онлайн-сервіс у фейсбуці. Інформаційний центр інформуватиме про поточний стан транзиту та переговорів. За потреби ресурс працюватиме на свята та вихідні.

20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

Домовленостями передбачено:

контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;

російська сторона виплачує "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;

"Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів;

обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років за умови конкурентного тарифу.

Рейтинги політиків

Як змінювалися електоральні настрої українців протягом року, хто з політиків втратив підтримку, а в кого рейтинги зросли. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Цікаво: Рейтинги-2019: як змінювалася популярність провідних політиків

У рейтингу Володимира Зеленського найбільш помітні коливання. Його популярність то зростала, то падала. Хоча кількість прихильників президента у листопаді зменшилася, за останні тижні знову спостерігається зростання. Зустріч "нормандської четвірки" в Парижі спрацювала в позитив для Зеленського.

Його рейтинги залишаються вищими, ніж у всіх його попередників. І він залишається найпопулярнішим політиком країни. За словами експерта, Зеленський показав свою рішучість та настирливість. цікаво, що президента оцінюють набагато позитивніше, ніж представників його команди, керівництво парламенту, уряду.



Рейтинг Зеленського грудень 2019 / Інфографіка 24 канал

Після президентських виборів позитивне ставлення до нової влади і президента, рейтинги, зазвичай, знижуються. Настрої людей щодо влади дійсно більш критичні. Зазвичай в Україні 2/3 громадян вважають, що країна розвивається неправильно. Нині це показник половина на половину.

Є критичні оцінки щодо земельної реформи. Але це не вплинуло на рейтинги "Слуги народу" і опозиційних партій також. Партійно-політичні симпатії у Тимошенко, Бойка, Порошенка не виросли. У Вакарчука трохи знизилися.

Дізнайтесь більше: Як позбавити Медведчука звання почесного юриста: Зеленський відповів на петицію

За словами Фесенка, рейтинг Вакарчука падає. Влітку лідер "Голосу" був активним, хоча виникало відчуття, що його занадто багато, і він повторюється. Вакарчук пройшов свій зоряний час. У нього є всі негативи інтелігентської м'якотілості.



Зоряний час Вакарчука минув? / Фото Getty Images

Для ОПЗЖ головний фактор рейтингу – проросійська ідентифікація. Їх вибирають за проросійську опозицію. А тема земельної реформи для їхніх виборців чужа. Цікаво, що українці відокремлюють земельну реформу від Зеленського. Його сприймають не як носія певної ідеології чи політики, а позитивну людину.