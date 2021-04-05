В Одессе в первой половине дня 5 апреля образовались серьезные пробки. Это случилось в результате ремонта дороги. Впоследствии нормальное движение транспорта так и не восстановилось.

Движение затруднено на 6 улицах. Также трудно проехать в центре города. К теме Где в Киеве пробки утром 5 апреля: как лучше объехать – онлайн-карта

Пробки в Одессе / Фото " Думская" Где худшая сиутация Улицы Краснова и Среднефонтанская (пробка тянется от Адмиральского проспекта до железнодорожного вокзала).

Фонтанська дорога и участок Люстдорфской в районе Второго христианского кладбища.

Французский бульвар.

Проспект имени Гагарина.

Пробки на улицах Одессы по состоянию на 17:00 (градация по цвету: от зеленого до вишневого) / Карта Google Обратите внимание! 5 апреля сложная ситуация была и на дорогах Николаева. Однако там был лишь коллапс общественного транспорта. Его вызвали новые карантинные ограничения, которые больше всего повлияли на работу маршруток и троллейбусов.