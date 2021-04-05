На главных автомагистралях Одессы также образовались пробки: фото
В Одессе в первой половине дня 5 апреля образовались серьезные пробки. Это случилось в результате ремонта дороги. Впоследствии нормальное движение транспорта так и не восстановилось.
Источник:"Думская"
Движение затруднено на 6 улицах. Также трудно проехать в центре города.
К теме Где в Киеве пробки утром 5 апреля: как лучше объехать – онлайн-карта
Пробки в Одессе / Фото " Думская"
Где худшая сиутация
- Улицы Краснова и Среднефонтанская (пробка тянется от Адмиральского проспекта до железнодорожного вокзала).
- Фонтанська дорога и участок Люстдорфской в районе Второго христианского кладбища.
- Французский бульвар.
- Проспект имени Гагарина.
Пробки на улицах Одессы по состоянию на 17:00 (градация по цвету: от зеленого до вишневого) / Карта Google
Поделиться новостью