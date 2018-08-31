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Главных врачей больше не будет: какое нововведение подготовил Минздрав

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Вместо главного врача в медучреждениях должны появиться две должности розделяющие между собой обязанности первого
Вместо главного врача в медучреждениях должны появиться две должности розделяющие между собой обязанности первого / Соцсети

В Министерстве здравоохранения Украины подготовили проект изменений, который поможет разделить функции главных врачей в Украине. В частности, будут введены две новые должности – генеральный директор/директор и медицинского директора.

Об этом написала исполняющая обязанности главы ведомства Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Как объяснила чиновница, сегодня главные врачи выполняют огромный массив работы, в то время как во многих развитых странах этим занимаются два специалиста – директор, отвечающий за ключевые административные вопросы, и управленец, курирующий все медицинские процессы.

"Это помогает не перегружать одного человека и более эффективно налаживать работу медучреждения", – подчеркивает она.

По ее словам, инициатива о введении двух новых должностей – не просто переименование, а "наконец в медучреждениях появится четкое и адекватное распределение функций и требований к двум руководителей".

Ведь сейчас директор (главный врач) руководит фактически всеми процессами, а "начмед" (начальник медицинской части – 24 канал), хоть номинально и отвечает за медицинские вопросы, однако полностью зависит от решений руководителя. С изменениями, медицинский директор станет самостоятельным управленцем. Он будет более независимым от генерального директора, будет иметь полномочия принимать управленческие решения самостоятельно, совершенствовать медицинские услуги, организовывать пациентоориентоване лечения, самостоятельно подбирать медицинские кадры и тому подобное. А генеральный директор будет заниматься развитием больницы, координацией работы заведения, привлечением инвестиций, хозяйственной деятельностью,
– отмечает Супрун.

В то же время руководительница Минздрава добавляет, что приказ вступит в действие 1 января 2019 года.

"Главные врачи, которые уже заключили или заключат трудовые договоры до того момента, будут работать по старой модели – управлять и административными, и медицинскими процессами – до срока, определенного в договоре. После завершения срока действия договора главные врачи смогут пройти конкурс как на должность генерального директора, так и на должность медицинского директора учреждения здравоохранения", – констатирует глава министерства.

Напомним, в начале июля в Минздраве предложили концепцию, которая предполагает новый подход как к обучению новых врачей, так и переходного периода для тех врачей, которые уже работают.

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Теги: Новости политики Новости Украины Здоровье Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Медицина Медицинская реформа Реформы
Источник: 24 канал
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