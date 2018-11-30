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      Главный тренер "Арсенала-Киев" объяснил отказ от прохождения детектора лжи

      79 Читати новину українською
      Вячеслав Грозный
      Вячеслав Грозный

      Футболисты "Арсенала-Киев" за два дня прошли проверку на детекторе лжи. Однако главный тренер киевского клуба Вячеслав Грозный отказался от его прохождения.

      Ранее журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас в своем Twitter сообщал, что "канониры" в полном составе прошли проверку на детекторе лжи, однако Грозный якобы дважды находил причины для отказа.

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      То один журналист против меня, то другой "небелицы" начал рассказывать, с какими-то детекторами лжи. Игорь Бурбас начал чушь рассказывать. А я в этот день был главой комиссии, принимал у тренеров лицензии, без которых их не допустят тренировать,
      – цитирует Грозного Sportarena.

      По мнению 62-летнего специалиста, эти обвинения – заказ против него, причиной которого является его позиция относительно расширения УПЛ до 16 клубов.

      Пишут "Грозный заболел". Я знаю, что это заказ, я в курсе. Из-за моей принципиальной позиции, в первую очередь по 16 командам, но и по другим моментам. К сожалению это так. Но многие молчат,
      – подытожил Вячеслав Грозный.

      Напомним, команда Вячеслава Грозного, который возглавил "Арсенал" в начале октября, занимает последнее место в чемпионате Украины, имея в активе 7 очков после 16 туров.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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