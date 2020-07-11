В Украине чтят память воинов, погибших от обстрела вражеской артиллерии в 2014 году под Зеленопольем. Жизнь тогда потеряли 37 защитников.

По погибшим провели богослужение

Во Львове провели богослужение в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Ведь из 37 павших воинов – 19 были родом из Львовской области. Об этом информирует пресс-служба Львовской ОГА.

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Почтить память погибших пришли местные руководители, волонтеры, сослуживцы, семьи и просто местные жители.

11 июля 2014 года от вражеской реактивной артиллерии погибли 37 военнослужащих. 19 из них – наши земляки, уроженцы Львова, Дрогобыча, Стебника, Жовкивщины, Каменка-Бужчины, Бущины, Яворивщины, Радеховщины и Старосамборщины. Всей страной чествуем погибших героев,

– отметил глава ОГА Максим Козицкий.

Также поминальная панихида состоялась на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Сергей Стерненко под Зеленопольем потерял друга

Среди тех, для кого 11 июля 2014 года стало последним днем в жизни, был и друг Сергея Стерненко. Воспоминаниями о потере активист поделился в телеграмме.

6 лет назад российские оккупанты убили моего друга. С Димой Сырбу мы учились в одном колледже, он был на курс старше. После учебы он пошел на контракт служить пограничником. 11 июля 2014 года его подразделение совместно с бойцами ВСУ стояло возле Зеленополья в Донецкой области. Рано утром из-под города Гуково Ростовской области российские солдаты открыли огонь из "Градов" по позициям наших защитников. Диме было 20 лет,

– написал Стерненко.

Что известно о трагедии под Зеленопольем

В ночь на 11 июля 2014 года в опорный пункт возле Зеленополья вышли:

– пограничники из 2-й мотоманевренной группы Государственной пограничной службы;

– военнослужащие 24-й механизированной бригады (Львовская область);

– военные 72-й механизированной бригады (Белая Церковь, Киевская область);

– военные первого батальона 79-й аэромобильной бригады (Николаев).

– пограничники из 2-й мотоманевренной группы Государственной пограничной службы; – военнослужащие 24-й механизированной бригады (Львовская область); – военные 72-й механизированной бригады (Белая Церковь, Киевская область); – военные первого батальона 79-й аэромобильной бригады (Николаев). Их задачей было прикрытие определенного участка госграницы.

В 4 часа 30 минут по лагерю ударили реактивными системами "Град".

Снаряды летели с юго-западного направления, то есть из территории России.

После обстрела "Градами" по лагерю отработали реактивные установки из оккупированных Ровеньков. Украинцев обстреливала как минимум одна батарея 120-миллиметровых минометов.

Погибли 37 военнослужащих ВСУ и пограничников, 120 украинских военных получили ранения.

Среди погибших пограничников – Игорь Момот, генерал-майор (посмертно).

После обстрела убитых и раненых собрали в автомобильную колонну, чтобы вывезти, однако ее враг тоже обстрелял.

Смотрите фото с места смертельного обстрела / Фото MemoryBook: