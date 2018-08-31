Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди

Страшная катастрофа 31 августа 1997 года унесла жизнь одной из важнейших фигур прошлого века – принцессы Дианы или же Леди Ди, как называли ее поклонники. Ею восхищались миллионы, ее даже впоследствии стали называть "народной Принцессой".

В этом году исполняется 21 год с того дня, как леди Диана отошла в мир иной. LifeStyle 24 предлагает узнать самые интересные моменты из ее жизни, о ее личных взаимоотношениях с королевской семьей и с людьми, которые ею восхищались.

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Биография принцессы Дианы

Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в замке Сандриго (Великобритания) – в одной из королевских резиденций, ее родители – Джон Спенсер, виконт Элторп, был представителем старинного аристократического рода Спенсер-Черчилль, а также Фрэнсис Рут – мать Дианы.

Среди предков юной принцессы также были такие представители аристократического рода как английская королева Мария Стюарт по материнской линии и незаконнорожденные сыновья короля Карла II. Также в ее семейном дереве числится князь Владимир Великий.



Принцесса Дмана в детстве

Детство юной Дианы было нелегким, в 6-летнем возрасте благородная семья вместе с ее тремя братьями и сестрами распалась, из-за чего мать принцессы с детьми переехала в Лондон, где вскоре вышла замуж.

Там будущая "королева сердец" сменила несколько школ под мудрым наставничеством известных учителей, однако как сообщают в источниках, особым рвением к наукам Диана не отличалась, но пользовалась популярностью у подруг благодаря веселому благодушному характеру.



Невероятная принцесса Диана всегда была искренней и вдохновляющей женщиной

В 1975 году, после смерти родного отца, брат Дианы, Джон Спенсер унаследовал графский титул и перевез семью в замок Элторп-хаус – родовое поместье в лондонском пригороде, где Диана впервые в 1977 году встретила принца Чарльза, который приехал во владение Спенсеров на охоту.

Кем была принцесса Диана: смотрите видео

Брак с принцем Чарльзом

После очередного обучения в Швейцарии, 18-летняя Диана вернулась в Лондон на работу в детский сад, где также подрабатывала няней и даже уборщицей. В 23-летнем возрасте Диана снова встретила принца Чарльза. Ему на то время исполнилось 32 года, и как ни странно, родители принца – Єлизаветта II и принц Филипп – уже давно искали кандидатуру для своего сына.



Принцесса Диана влюбилась в принца Чарльза

Несмотря на близкие отношения принца Чарльза с замужней дамой Камиллой Паркер-Боулз, принцесса Диана сразу же дала согласие на предложение женитьбы с мужчиной. О скандальном романе на стороне Чарльза знали как его родители, так и родственники Дианы, да и сама Диана, однако терпеливая женщина надеялась, что со временем все изменится.

Известно также, что прежде, чем подкатить к Диане, Чарльз встречался с ее старшей сестрой Сарой Спенсер. В это время будущая принцесса совсем не обращала внимания на будущего мужа.

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29 июля 1981 года в соборе Святого Павла состоялось венчание принца Чарльза с Дианой Френсис Спенсер. Что интересно, за свадебной церемонией наблюдали около 750 миллионов человек и во время речи она перепутала слова и назвала именем будущего мужа его отца.



Первый публичный поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза, рядом – Елизавета II



Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза



Принцесса Диана в роскошном свадебном платье

Клятвы, данные женихом и невестой перед алтарем, были слышны далеко за пределами собора – не обошлось, впрочем, и без накладок, которые впоследствии были названы пророческими. Помимо того, что леди Диана не смогла правильно произнести длинное имя будущего мужа – Чарльз Филипп Артур Джордж Виндзор, жених сказал вместо "обещаю разделить с тобой все, что мне принадлежит", произнес "обещаю разделить с тобой все, что тебе принадлежит". Интересно также, что из брачных обетов супругов было впервые убрано слово "повиноваться". Также из клятвы обещание слушаться мужа вычеркнула и Кейт Миддлтон, – сегодняшняя жена принца Уильяма.

Супружеская жизнь и измены

Однако счастье супругов было недолгим, так как Диана постоянно терпела измены принца Чарльза и травлю со стороны королевской семьи мужа. Недовольство Елизаветы II, поговаривают, подогревало достаточно веское обстоятельство – невероятная популярность Дианы.

"Народной принцессой" назвал Диану даже Тони Блэр (бывший премьер-министр Великобритании). Он же обозвал ее позже "манипуляторшей", обыгрывая страсть женщины к обложкам и появлениям на телевидении.

Однако все же ее искренне любили подданные британской короны и жители других стран. "Принцесса из народа", как ее часто называли, активно занималась благотворительностью и давала нуждающимся не только материальную, но и моральную поддержку. Впоследствии, единственной радостью принцессы Уэльской стали сыновья – Уильям, появившийся в 1982 году, и Генри (Гарри), который родился через два года.

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Семеный портерт принца Чарльза, принцессы Дианы и двоих сыновей – Уильяма и Гарри



Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри



Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри

Как известно, сама Диана признавалась, что страдала от депрессий и даже дважды пыталась совершить суицид. Конфликт в семье продолжался, а принцессе Диане было все труднее появляться на публике в компании мужа и детей. Однако согласно недавним обнародованным записям принцессы Дианы, она рассказала, что тоже в отместку изменяла своему мужу.

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Одним из них был инструктор верховой езды, а другой – кардиохирург Хаснат Хану, ради которого собиралась переехать в Пакистан и принять ислам, а еще один – охранник Барри Манаки, который погиб в ДТП. Принцесса считала, что его убили. Внимание журналистов к подробностям семейной жизни королевских особ заставляло их давать объяснительные интервью – избежать вопросов было невозможно. В подробности никто из них, конечно же, не вдавался, однако Диана все же позволила высказывание, которое облетело весь мир: "В моем браке слишком много народа".

Развод принцессы Дианы и принцча Чарльза

А уже в 1992 году супруги решили расстаться, и только через четыре года, в 1996-м, состоялся бракоразводный процесс. Получив долгожданную свободу, леди Диане удалось сохранить титул принцессы Уэльской и права на воспитание детей.



Принцессой Дианой восхищались миллионы



Принцессой Дианой восхищались миллионы



Принцессой Дианой восхищались миллионы

Она, как и раньше, занималась активной миротворческой и благотворительной деятельностью, осталась полковником двух воинских подразделений: кавалерийского полка "Легкие Драгуны" и Королевского полка принцессы Уэльской. Однако перспектива стать королевой была потеряна навсегда.

Впоследствии было несколько новых романов принцессы Дианы, среди них – с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом. Вскоре даже возникли слухи о помолвке принцессы с представителем могущественной семьи в мусульманском мире.

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Смерть принцессы Дианы

Однако страшное событие в жизни Великой Британии заставило миллионы сердец биться чаще, когда 31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором леди Диана и Доди аль-Файед пытались уйти от преследования папарацци, разбился.



Принцесса Диана и Доди аль-Файед

Случилось это из-за огромной скорости, на которой ехал автомобиль, в результате он въехал в тоннель перед мостом Альма на набережной Сены и врезался в опору.



Место аварии и гибели принцессы Дианы

Доди погиб мгновенно, а Диана около часа умирала в обломках искореженного металла под вспышками камер прибывших к месту трагедии журналистов.



Место аварии и гибели принцессы Дианы

О поражающей трагедии витает множество теорий заговоров, однако загадка осталась так и не решенной даже через много лет. В день похорон принцессы Дианы, за прощальной процессией наблюдали более 2,5 миллиардов человек.

Принцесса Диана погибла 21 год назад, однако память о ней живет до сих пор в сердцах миллионов британцев, родных и всех неравнодушных, которые любили и уважали принцессу Диану, – икону стиля, любящую мать двоих детей и великую женщину, которую изменила представление о королевской аристократии навсегда.