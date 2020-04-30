Голая женщина ходила по Харькову с отрезанной головой 13-летней дочери: первые кадры из суда

В Харькове начался суд над женщиной, которую задержали 30 апреля. Во время задержания полицейские обнаружили у нее в руках нож и пакет, в котором была голова 13-летней девочки – ее дочери.

В сети уже опубликовали первые видео из суда над злоумышленницей. Судя по кадрам, сначала подозреваемая была слегка прикрыта накидкой, передает 24 канал.

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Также можно услышать комментарии женщины. Но они не вызывают сомнения в адекватности человека. Кроме того, состояние подозреваемой свидетельствует, что ей надо сделать экспертизу на вменяемость.

Не на камеру знакомая женщины рассказала, что у нее не все нормально было с психикой, она была якобы экстрасенсом и проводила обряды, пишет издание "Редпост".

В отношении женщины правоохранители открыли производство по статье "Умышленное убийство". Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного. Но даже если суд изберет ему меру пресечения, возникнут вопросы о подсудности подозреваемой в убийстве собственной дочери.

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Коротко о женщине и ее убитой дочери