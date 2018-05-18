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Гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2018 будет благоприятным для любой умственной и творческой деятельности. Рожденным под знаком Рыб в этот день может повезти, а вот Львам стоит быть осмотрительнее. Читайте гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют быть осторожными с деньгами – стоит отказаться от кредитов и заимствований денег. С окружающими стоит быть снисходительными – через повышенную эмоциональную чувствительность в этот день. Подробнее читайте в гороскопе на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

В семейной жизни стоит ожидать на добрую весть. Проблем с финансами не будет возникать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Если вам сегодня захочется забыть о быте, рутине, работе – смело отправляйтесь вечером к друзьям, в кино или на вечеринку. В компании вы сможете поднять настроение не только себе, но и доставить удовольствие другим. Так вперед к веселью!

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вы будете очень хорошими и чуткими – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

В этот день строгих ограничений в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренность забывать не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

День хорошо подходит для активных контактов и операций с деньгами. При принятии важных решений полагайтесь на рациональное мышление, трезвые доводы и логику.

Для Раков, у которых есть пара стоит быть демократичнее к своему любимому человекк. Ваша гиперзабота может быть не такой и нужной, а вот приятное слово лишним не будет.

Лев (23 июля – 23 августа)

День будет благоприятным для тех, кто не любит суеты и предпочитает спокойный ужина дома шумной пирушке.

В личной жизни скорее наступит затишье. Используйте это время с умом и займитесь другими приятными делами. Их же у вас точно есть ой как много, а если нет, то стоит что-нибудь новенькое для себя придумать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Время благоприятное для переездов, перестройки – как пространства, так и отношений. Все начатое сейчас имеет шанс быть быстро и удачно завершенным.

При принятии решений старайтесь все обдумать дважды. Есть высокие шансы, что поверхностное суждение в этот день будет ошибочным и пойдет не на пользу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Забудьте об осуждении и оценки других людей. Лучше сосредоточьте внимание на собственных целях и начинайте работать над их реализацией.

Сейчас благоприятное время, чтобы выйти за пределы обыденности и дать волю своим мечтам. Однако помните, что одними лишь мыслями все заканчивать не стоит. Поэтому не забывайте воплощать желаемое в жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

И в работе, и в личной жизни особых сюрпризов ждать не стоит, но оно и к лучшему. Иногда и рутина в радость!

Если хотите большего – нужно приложить усилия, поработать и с чистым сердцем наслаждаться результатом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня вы сможете показать себя в выгодном свете перед правильными людьми. Возможно, вам удастся познакомиться с человеком, через которого удастся найти лучшую работу или решить наболевший вопрос. Главное – будьте уверены в себе и добры к другим.

В любовных делах в этот день Стрельцам лучше полагаться на ваше сердце – оно подскажет правильный выбор.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Подведите итоги рабочей недели, освободитесь от всего ненужного и не пытайтесь закрыть все хвосты, если видите, что сил уже нет.

Вечером возможна таинственная встреча, которая подарит букет ярких впечатлений и эмоций. Не засиживайтесь на месте и жизнь взорвется невероятными красками!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Чувствуете, что засиделись на одном месте и уже понемногу начинаете "обрастать мхом"? Не огорчайтесь, а беритесь за перемены. Ведь только вы способны по-настоящему что-то изменить в вашей жизни!

Звезды вам будут способствовать, ибо время как раз удачное для переезда, финансовых операций, обновлений и изменений. Можете смело браться за новое – дела, работу, отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Жажда творчества может проявиться сегодня особенно ярко. Креативности хватит и на новую картину, и на кулинарный шедевр! Хотели что-нибудь создать своими руками, но все откладывали на потом? Сегодня наступил именно тот день, когда стоит воплотить задуманное!

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
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