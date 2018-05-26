Гороскоп на сегодня, 26 мая 2018 предвещает день, полный энергии, рвения и вдохновения. С осторожностью его следует прожить рожденным под знаками Скорпионов и Козерогов – их могут подстерегать не самые приятные сюрпризы. Читайте гороскоп на 26 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет благоприятным для составления планов, доработок, решения сложных задач. Если на выходные запланировали провести деловую встречу – сделайте это лучше в субботу. День будет благоприятным для путешествий, смены места жительства и радикальных действий. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.



Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы могут взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.



Также сегодня Тельцы могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и смыть накопившиеся противоречия, могут выдаться удачными.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам сегодня астрологи рекомендуют отдохнуть после напряженной работы. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.



Постарайтесь не начинать чего-то нового и глобального. Хотя дела, требующие большой активности будут даваться легко, все же не поддавайтесь соблазну поработать.

Рак (22 июня – 22 июля)

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Раков могут выдаться славными. Так что если вам предложат присоединиться к празднованию – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.



В делах особых курьезов не возникнет, однако принимать решение может быть нелегко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми за и против и так и ничего не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сегодня Львам рекомендуют заняться решением проблем, накопившихся за неделю. Жизненной энергии у вас будет достаточно, чтобы справиться даже с самыми сложными задачами. Так что смело беритесь за дело.



Стоит найти время и для отдыха, уделить немного внимания друзьям и семье. Не лишним будет организовать совместный досуг – может дома, а то и на природе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Время благоприятное для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны окажется минимальным.



Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – беритесь придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на уикенд.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В распорядке дня Весов сегодня особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением пищи.



Астрологи рекомендуют также посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы сегодня могут смело браться за занятия спортом и задачи, которые требуют физической активности. Не лишним будет уборка дома или социальная активность.



Будьте внимательны к своему рациону – добавьте к нему больше зелени и фруктов. От алкоголя стоит отказаться – это может привести к негативным последствиям и потере средств.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам может захотеться завести новые знакомства – восторженные разговором, вы можете подумать, что нашли нового друга. Но стоит быть бдительными, вероятно, что вам будут пускать пыль в глаза.



Сегодня астрологи рекомендуют взяться за здоровье. Постарайтесь нормализовать питание – на определенный период исключите из рациона сахар, продукты, содержащие дрожжи. Сократите потребление тяжелой пищи, вроде, мяса, а вместо этого добавьте в рацион больше овощей и свежих фруктов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов в это день могут быть характерными эмоциональные вспышки. Чтобы не случалось конфликтов и травмоопасных ситуаций постарайтесь держать себя в руках. Когда заметите, что начинаете "закипать" – отойдите в сторону, сосчитайте до десяти или попейте воды. Так вы сможете избежать нежелательной ссоры и конфронтации.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня у Водолеев будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенная и искренняя беседа, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.



Попробуйте объяснить близким людям, что именно вызывает у вас раздражение и непонимание, какие поступки вы считаете неприемлемыми. Есть высокие шансы, что они всего лишь не знали, не осознавали, что эти ситуации настолько сильно вас влияют.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

У Рыб сейчас неплохое время для переезда, поездок, а то и изменения вида деятельности. Сейчас благоприятный период для того, чтобы взяться за свою физическую форму и здоровье – можно начинать новые тренировки и пересмотреть питание



Если засиделись на одном месте и невыносимо ждете изменения – берите ситуацию в свои руки. Немного упорства, трудолюбия и успех вам гарантирован.