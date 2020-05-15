Грандиозная квартирная афера: полиция разоблачила преступников – детали схемы

Квартирные аферисты придумали новую мошенническую схему. Они подделывали документы и продавали жилье украинских гастарбайтеров, которые тогда были за границей.

Полиция поймала преступников, однако они успели провернуть 7 афер с квартирами. Об этом сообщил РБК-Украина.

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Правоохранители задержали преступную группу во Львове. Злоумышленники тщательно готовились к каждой продаже и отслеживали настоящих хозяев квартир.

Как работала афера

Четверо львовян отслеживали квартиры, владельцы которых находились за рубежом.

После чего изготавливали поддельные документы: фальсифицировали паспорта реальных владельцев, дубликаты документов на квартиры и тому подобное.

Когда настоящие владельцы квартир возвращались домой, они обнаруживали, что их имущество перерегистрировано на других людей. А новые владельцы квартиры узнавали, что их обманули.

Пострадавшие обратились в полицию, и следователи тщательно подготовили спецоперацию по задержанию преступников.

Аферистам удалось "отжать" семь объектов недвижимости и получить от их продажи почти 5 миллионов гривен,

– рассказала прокурорка Львовской области Ирена Диденко.

Аферистов задержали с поличным, когда они пытались провернуть очередной продажу квартиры. Против них открыли уголовное производство сразу по нескольким статьям. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на 12 лет, а также конфискацию имущества.

Заметим, что на фоне пандемии коронавируса активизировались аферы в интернете.

О том, как не стать жертвой мошенников в интернете – читайте в материале 24 канала.