Грандиозная квартирная афера: полиция разоблачила преступников – детали схемы
Квартирные аферисты придумали новую мошенническую схему. Они подделывали документы и продавали жилье украинских гастарбайтеров, которые тогда были за границей.
Полиция поймала преступников, однако они успели провернуть 7 афер с квартирами. Об этом сообщил РБК-Украина.
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Правоохранители задержали преступную группу во Львове. Злоумышленники тщательно готовились к каждой продаже и отслеживали настоящих хозяев квартир.
Как работала афера
- Четверо львовян отслеживали квартиры, владельцы которых находились за рубежом.
- После чего изготавливали поддельные документы: фальсифицировали паспорта реальных владельцев, дубликаты документов на квартиры и тому подобное.
- Когда настоящие владельцы квартир возвращались домой, они обнаруживали, что их имущество перерегистрировано на других людей. А новые владельцы квартиры узнавали, что их обманули.
Пострадавшие обратились в полицию, и следователи тщательно подготовили спецоперацию по задержанию преступников.
Аферистам удалось "отжать" семь объектов недвижимости и получить от их продажи почти 5 миллионов гривен,
– рассказала прокурорка Львовской области Ирена Диденко.
Аферистов задержали с поличным, когда они пытались провернуть очередной продажу квартиры. Против них открыли уголовное производство сразу по нескольким статьям. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на 12 лет, а также конфискацию имущества.
Заметим, что на фоне пандемии коронавируса активизировались аферы в интернете.
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