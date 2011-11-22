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      Гривня на межбанке продолжила укрепляться

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      Гривня на межбанке продолжила укрепляться

      Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9850-7,9950 грн / долл.

      Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 10,8145-10,8320 грн / евро, торги по рублю - 0,2576-0,2580 грн / руб.

      Сегодня торги по доллару на межбанке открылись в диапазоне 7,9770-7,9880 грн / долл., Торги по евро открылись в диапазоне 10,7850-10,8015 грн / евро, торги по рублю - 0,2573-0, 2578 грн / руб.

      Напомним, 21 ноября торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9920-8,0005 грн / долл. торги по евро завершились в диапазоне 10,7512-10,7667 грн / евро, торги по рублю - 0,2573-0,2577 грн / руб.

      По данным Национального банка Украины (НБУ), общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 18 ноября увеличился на 5,89 миллиона долларов, и составил 747,34 миллиона долларов, в долларах США - 570,44 миллиона долларов.

      blog_ava
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      Теги: Гривна Валюта
      Источник: РБК-Украина
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      Новости за 22 ноября 2011
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