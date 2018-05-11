Гройсман озвучил год, к которому все облцентры Украины соединят качественными дорогами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство последовательно выполняет план восстановления дорожного хозяйства, в том числе на местном уровне и в рамках возобновления пограничной инфраструктуры. И уже к 2022 году все областные центры страны будут соединены качественными дорогами.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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"В этом году нам удалось подготовиться к сезону дорожных работ и быстро начать ремонт и строительство. Дорог разбитых много – будем восстанавливать. У нас есть программа до 2022 года, которая в том числе предусматривает соединение всех областных центров качественными дорогами. Выполняем ее. В этом году впервые выделяем 11 млрд грн на местные дороги", – сказал Владимир Гройсман.

А также добавил, что он видит необходимость дополнительного внимания к пограничной инфраструктуре.