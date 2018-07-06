Гройсман рассказал о ходе переговоров с МВФ
Правительство Украины все еще продолжает переговоры с Международным валютным фондом по выполнению обязательства сравнить цену на газ для населения с более высокой ценой на газ для промышленности.
Об этом сообщает "Интрефакс-Украина" со ссылкой на слова премьера.
Читайте также: Нацвалюта Украины может упасть до уровня 40,8 гривны за доллар: в НБУ видят две угрозы
Сейчас работаем с МВФ, с нашими партнерами, и обсуждаем возможные подходы, чтобы урегулировать эти вопросы. Как только у меня будет информация о том, чего нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу,
– заявил премьер.
Он заявил, что не хочет поднимать никаких цен в Украине вообще и хотел бы их снижения, однако должен учитывать такие факторы, как необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.
Он также отметил важность поддержки внешних партнеров.
Напомним, в Международном валютном фонде отвергли уже не менее 8 вариантов компромиссов по повышению цены на газ для населения, которые правительство Украины предложило фонду за последний год.