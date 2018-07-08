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Группа Бумбокс вспомнила Олега Сенцова на Atlas Weekend: щемящее видео

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Группа Бумбокс вспомнила Олега Сенцова на Atlas Weekend
Группа Бумбокс вспомнила Олега Сенцова на Atlas Weekend / Скриншот из видео

Украинская группа Бумбокс, 7 июля, на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве исполнил один из своих самых популярных хитов "Наедине". Фронтмен группы Андрей Хлывнюк решил напомнить фанатам об украинском режиссере Олеге Сенцове, который голодает в российской колонии.

Во время исполнения сингла на экранах фестиваля появились черно-белые изображения Олега Сенцова и надпись "#FreeSentsov", появление которых одобрительно поддержали зрители фестиваля. После завершения песни Хлывнюк напомнил поклонникам, что Олег Сенцов голодает уже 55 дней, и попросил рассказать об этом тем, кто этого не знает.

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Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду, узнайте больше об этом процессе. Узнайте сами об этом и расскажите всем остальным правду, только правду. Можете сказать, пожалуйста, очень простую фразу? "Free Олег Сенцов!",
– прокомментировал ситуацию со сцены Андрей Хлывнюк.

Фанаты приняли предложение музыканта и вместе начали скандировать об освобождении политического заключенного в России.

 

 

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Новости культуры Музыка Фестивали Олег Сенцов Бумбокс
Источник: 24 Канал
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