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      Группа компаний "Укрлендфарминг" планирует завершить сев яровых до 7 мая

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      Посевы яровых
      Посевы яровых

      Один из крупнейших агрохолдингов Европы-Группа компаний "Укрлендфарминг" - располагает достаточными средствами для проведения весенней посевной ранних яровых культур.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укрлендфарминг".

      "Удобрения Группа "Укрлендфарминг" закупила осенью, они в достаточном количестве. Семена поставляются в соответствии с графиком. Практически 70% от закупаемых находятся уже в региональных подразделениях, а семена собственного производства мы дорабатываем на семенном заводе Группы. Они будут полностью поставлены в регионы до 15 апреля. Топливо покупаем в плановом режиме и уже закупили 65% от необходимого на первое полугодие объема", – говорится в сообщении.

      В пресс-службе отметили, что по состоянию на 9 апреля посевная кампания в "Укрлендфарминг" только начинается, поскольку основные яровые культуры, среди которых подсолнечник, кукуруза и соя, требуют прогрева почвы на глубине посева до температуры более 8 градусов, что является проблематичным при нынешней весне и изменении климата.

      При этом, в "Укрлендфарминг" подчеркнули, что технические возможности холдинга позволяют оперативно справится с посевной кампанией и завершить посев до 5-7 мая текущего года.

      Кроме того, в пресс-службе отметили, что посевная кампания для "Укрлендфарминг" в 2019 году подорожает, в основном за счет приобретения высокопродуктивных семян передовых производителей – "Сингента", "Кортева", "Монсанто", "Лимагрейн" и других, а также за счет перехода на средства защиты растений от мультинациональных производителей – до 65% от потребности.

      В пресс-службе также добавили, что посевы озимых культур группы компаний перезимовали хорошо благодаря снежному покрову.

      "Сейчас "Укрлендфарминг" проводит ревизию состояния посевов озимых культур, и ожидается, что их потери при перезимовке незначительные, на уровне 3-4% от засеянных осенью площадей, в основном в поздние сроки посевов, которые не имеют перспектив хорошего урожая", – подчеркнули в пресс-службе.

      В то же время, в пресс-службе добавили, что весенний перепад температур при возобновлении вегетации может негативно повлиять на развитие озимых, но в "Укрлендфарминг" ожидают стабилизацию температур и хорошего урожая.

      Как сообщал УНИАН, в 2019 году благодаря удачным погодным условиям, большая часть посевов озимых группы компаний "Укрлэндфарминг" находится в хорошем состоянии.

      Согласно данным Минагропрода, 7 марта в семи областях Украины стартовали весенне-полевые работы.

      "Укрлэндфарминг" является мощнейшим в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым большим в стране и восьмым в мире банком плодородной чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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      Теги: Укрлендфарминг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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