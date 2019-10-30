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      Группа Метинвест подписала меморандум о взаимопонимании с тремя муниципалитетами

      21 Читати новину українською
      Металлургия
      Металлургия / 112.ua

      В рамках международного инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе, Группа Метинвест подписала Меморандум о взаимопонимании с горсоветами Мариуполя, Запорожья и Кривого рога.

      Этот меморандум предусматривает природоохранные мероприятия, которые будут внедряться в ближайшие 5 лет.

      "Сегодня в нашей стране тему экологии пытаются использовать для политических баталий, дезинформации и лживых новостей. Там, где общество и государство являются полноправными партнерами, которые не только контролируют, но и помогают продвигать и развивать тему экологии, вот там индустрия развивается и достигает успехов", – сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

      Документ предусматривает ответственность металлургической компании за социальное и экологическое состояние в городах, где работают ее предприятия. В свою очередь, общины трех городов обещают улучшить коммунальную инфраструктуру, чтобы ускорить экономический рост по принципам устойчивого развития и зеленой экономики.

      Мы формируем стратегию новых возможностей, здесь, в городе Мариуполь. И, соответственно. не можем обходить главную проблему, которая есть в Мариуполе на пути ее перерождения. Это вопрос экологии. Хорошо, когда бизнес говорит об этой проблеме и готов с ней справляться через инвестиции,
      – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

      Согласно Меморандуму, компания продолжит модернизацию производства и будет помогать в реализации городских программ охраны и оздоровления окружающей среды. В целом в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия Группа Метинвест за шесть лет готова инвестировать более 400 млн долларов.

      blog_ava
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      Теги: Экология Новости Кривого Рога Металлургия Новости Мариуполя Новости Запорожья
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