Группа Метинвест подписала меморандум о взаимопонимании с тремя муниципалитетами

В рамках международного инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе, Группа Метинвест подписала Меморандум о взаимопонимании с горсоветами Мариуполя, Запорожья и Кривого рога.

Этот меморандум предусматривает природоохранные мероприятия, которые будут внедряться в ближайшие 5 лет.

"Сегодня в нашей стране тему экологии пытаются использовать для политических баталий, дезинформации и лживых новостей. Там, где общество и государство являются полноправными партнерами, которые не только контролируют, но и помогают продвигать и развивать тему экологии, вот там индустрия развивается и достигает успехов", – сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Документ предусматривает ответственность металлургической компании за социальное и экологическое состояние в городах, где работают ее предприятия. В свою очередь, общины трех городов обещают улучшить коммунальную инфраструктуру, чтобы ускорить экономический рост по принципам устойчивого развития и зеленой экономики.

Мы формируем стратегию новых возможностей, здесь, в городе Мариуполь. И, соответственно. не можем обходить главную проблему, которая есть в Мариуполе на пути ее перерождения. Это вопрос экологии. Хорошо, когда бизнес говорит об этой проблеме и готов с ней справляться через инвестиции,

– отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Согласно Меморандуму, компания продолжит модернизацию производства и будет помогать в реализации городских программ охраны и оздоровления окружающей среды. В целом в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия Группа Метинвест за шесть лет готова инвестировать более 400 млн долларов.