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Группа "Скрябин", вероятно, скоро развалится, – Бебешко

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Владимир Бебешко о группе "Скрябин"
Владимир Бебешко о группе "Скрябин" / 24 канал

Продюсер и аранжировщик украинской поп-сцены Владимир Бебешко уверен, что группа "Скрябин" скоро развалится, если участники будут петь только старые песни.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе.

К сожалению, после смерти Андрея Кузьменко в группе нет творчества. А есть только повтор и исполнение каверов его песен. Поэтому, если они не будут ничего делать, думаю, через некоторое время группа развалится,
– сказал Бебешко.

По его словам, сейчас не ведется работа по аранжировке и записи неизданного материала Кузьмы.

"К сожалению, без него сейчас ничего не воплощается. Он мечтал делать хорошую качественную музыку. Украина потеряла человека, который был прекрасным импровизатором и крутым чуваком. Замены ему пока нет, и я не знаю, кто бы это мог сделать", – подытожил Бебешко.

Читайте также: Все наши артисты готовы отказаться от гастролей в России при одном условии, – Бебешко

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Андрей Кузьменко "Скрябин"
Источник: 24 канал
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