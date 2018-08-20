Группа "Скрябин", вероятно, скоро развалится, – Бебешко

Продюсер и аранжировщик украинской поп-сцены Владимир Бебешко уверен, что группа "Скрябин" скоро развалится, если участники будут петь только старые песни.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе.

К сожалению, после смерти Андрея Кузьменко в группе нет творчества. А есть только повтор и исполнение каверов его песен. Поэтому, если они не будут ничего делать, думаю, через некоторое время группа развалится,

– сказал Бебешко.

По его словам, сейчас не ведется работа по аранжировке и записи неизданного материала Кузьмы.

"К сожалению, без него сейчас ничего не воплощается. Он мечтал делать хорошую качественную музыку. Украина потеряла человека, который был прекрасным импровизатором и крутым чуваком. Замены ему пока нет, и я не знаю, кто бы это мог сделать", – подытожил Бебешко.

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