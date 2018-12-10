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      Губернатор Одесской области запустил проект "Мобильная поликлиника"

      18 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов / unian.ua

      В Одесской области заработал специальный проект "Мобильная поликлиника", благодаря которому медицинскую помощь получат жители даже самых отдаленных сел области.

      Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

      "Будем честными: к сожалению, в области наблюдается нехватка некоторых специалистов на районном уровне. Но это не повод оставлять пациентов без помощи! Поэтому я инициировал запуск проекта "Мобильная поликлиника". Осмотры пройдут во всех районах без исключения. Абсолютно бесплатно для людей. Проект системный, рассчитан не на один год", – подчеркнул Максим Степанов.

      Он добавил, что проект является частью реформы сельской медицины, старт которой дал Президент Петр Порошенко.

      По словам председателя ОГА, так называемые авто-амбулансы появятся в 75 населенных пунктах области. Только на первом этапе медики осмотрят более 20 тысяч сельских жителей.

      Степанов добавил, что бесплатную диагностику будут проводить две команды специалистов: кардиологи, офтальмологи, гинекологи, эндокринологи и специалисты ультразвуковой диагностики. Кроме того, "мобильная поликлиника" оснащена передвижным маммографическим кабинетом.

      "Мобильная поликлиника" должна выявить наиболее распространенные болезни на ранних стадиях. При необходимости пациентов направят для обследования и лечения в специализированные медицинские учреждения.

      Также, как заявил Максим Степанов, пациенты смогут воспользоваться программой "Доступные лекарства".

      Напомним, 59 препаратов можно получить бесплатно, а 202 средства – с небольшой доплатой в аптеке. Тем, кто не сможет самостоятельно посетить аптеку – препараты доставят на дом.

      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Медицина Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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