Не долетела до Украины: в Краснодарском крае упала ракета Х-35
Во время недавней атаки Россия применила против Украины дроны-камикадзе и ракеты. Одна из них, а именно Х-35, упала на территории страны-агрессорки.
Противокорабельная ракета Х-35 упала на территории государства-террориста. Очевидцы показали кадры с места событий.
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Что известно об этой ракете
Противокорабельная ракета Х-35 упала в поле возле станицы Новощербиновской, что в Краснодарском крае. Это подтвердили и украинские телеграм-каналы, и сами россияне в своих соцсетях.
Так выглядит Х-35 после падения в России / Фото из соцсетей
Противокорабельные Х-35 могут бить на расстояние до 250 километров. Пропагандистские ресурсы Кремля называют причиной падения неисправность ракеты.
Ракета упала посреди поля в Краснодарском крае / Фото из соцсетей
По данным украинских мониторинговых каналов, в течение последних суток (с 1 марта по 12:00 2 марта), оккупанты атаковали Николаевскую область одной ракетой Х-35, а Донецкую и Днепропетровскую области 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Поэтому, вероятно, одна из ракет Х-35 не долетела до Украины. Также россияне применили 62 управляемые авиационные бомбы во время атак на Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.
Что известно о последней вражеской атаке
- В ночь с 1 на 2 марта россияне также выпустили 17 "Шахедов". Защитники нашего неба сбили 14 дронов-камикадзе.
- К сожалению, оккупанты ударили "Шахедом" по жилому многоквартирному дому в Одессе. В результате этой атаки погибли по меньшей мере 4 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы.
- Также захватчики попали по жилой инфраструктуре в Харькове. Из-за этого в Шевченковском районе города произошел пожар. Еще там горели 3 легковушки и получили повреждения гаражи, а в домах рядом выбило окна. Предварительно, обошлось без погибших и раненых.
- Кроме этого, оккупанты ударили дроном по жилому дому в частном секторе поселка Великий Бурлук Купянского района. Россияне разрушили здание, спровоцировали пожар и, к сожалению, убили мужчину.