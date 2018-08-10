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Хайден Панеттьери продает дом, в котором жила с Владимиром Кличко: фото

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Американская актриса Хайден Панеттьери и украинский боксер Владимир Кличко разошлись после девяти лет отношений.

Хайден даже выставила на продажу особняк, который делила с Кличко, пишет The Sun.

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Дом оценен в 1,65 миллиона долларов. Он построен в 2012 году и расположен в столице штата Теннесси Нэшвилле.

В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, столовая, просторная кухонная зона, тренажерный зал, кабинет, гостиная, гардеробная и большая открытая терраса с видом на внутренний двор.

 

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі таки розійшлись Позаду у пари залишились спогади та спільна дитина. Екс-кохана Кличка вже закрутила новий роман із 28-річним Брайаном Хікерсоном, який лише розпочинає акторську кар'єру. . . . . #lifestyle24 #lifestyle #кличко #владимиркличко #хайденпанеттьери #розлучення #володимиркличко #хайденпанеттьєрі #панеттьєрі #hollywood #hollywoodnews #celebritygossip #vladimirklichko #haidenpanettiere #divorce

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine)

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери после почти 9 лет отношений решили разойтись. Кроме того, актриса уже была на свидание с другим мужчиной.

Теги: Новости Украины LifeStyle Фотоновости Звездные разводы Владимир Кличко Свадьба Кличко Хайден Панеттьери
Источник: 24 Канал
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