Хайден Панеттьери продает дом, в котором жила с Владимиром Кличко: фото
Американская актриса Хайден Панеттьери и украинский боксер Владимир Кличко разошлись после девяти лет отношений.
Хайден даже выставила на продажу особняк, который делила с Кличко, пишет The Sun.
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Дом оценен в 1,65 миллиона долларов. Он построен в 2012 году и расположен в столице штата Теннесси Нэшвилле.
В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, столовая, просторная кухонная зона, тренажерный зал, кабинет, гостиная, гардеробная и большая открытая терраса с видом на внутренний двор.
Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери после почти 9 лет отношений решили разойтись. Кроме того, актриса уже была на свидание с другим мужчиной.
Источник: 24 Канал
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