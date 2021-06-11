О задержании сообщили 11 июня. Это случилось на улице Гвардейцев Широнинцев.

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Полицейские роты ТОР получили ориентировку в радиоэфире.

Им сообщили, что на детской площадке стоит мужчина с пистолетом.

Когда правоохранители прибыли, оказалось, что злоумышленник пьян.

С ним пытались установить контакт.

Однако, мужчина вел себя агрессивно.

Отмечают, что своим поведением он создавал опасность окружению.

После задержания вызвали следственно-оперативную группу.

На фото с места заметно, что в пистолете задержанного не было магазина с патронами.



Предмет похож на пистолет, который изъяли / Фото патрульной полиции Харьковской области

Обратите внимание! В Харькове 9 июня заметили мужчину, который разгуливал с предметом, похожим на гранату. Очевидцы рассказали, что он угрожал детям взорвать ее. Правоохранители задержали злоумышленника и оказалось, что он ходил с боевой гранатой Ф-1.