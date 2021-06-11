О задержании сообщили 11 июня. Это случилось на улице Гвардейцев Широнинцев.

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Подробнее об этом инциденте

  • Полицейские роты ТОР получили ориентировку в радиоэфире.
  • Им сообщили, что на детской площадке стоит мужчина с пистолетом.
  • Когда правоохранители прибыли, оказалось, что злоумышленник пьян.
  • С ним пытались установить контакт.
  • Однако, мужчина вел себя агрессивно.
  • Отмечают, что своим поведением он создавал опасность окружению.
  • После задержания вызвали следственно-оперативную группу.
  • На фото с места заметно, что в пистолете задержанного не было магазина с патронами.

Пістолет Зброя Поліція Затримання Кримінал ТОР
Предмет похож на пистолет, который изъяли / Фото патрульной полиции Харьковской области