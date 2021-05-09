Участники АТО в Харькове 9 мая устроили масштабный автопробег. Десятки авто проехали по городу с украинской символикой и поставили цветы к памятнику Солдату, памятнику воинам УПА и к Мемориалу защитников Украины.

Автопробег стартовал утром. В нем приняли участие ветераны АТО, общественные организации и волонтеры.

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Детали масштабного автопробега

Водители с флагами Украины, флагами украинских боевых подразделений, красно-черными флагами и флагами союзов АТО проехали по улицам города.

Масштабный автопробег в Харькове / Фото ОО "Союз ветеранов АТО"

В частности, по информации Общественного они проехали от площади Свободы до памятника Солдату на улице 23 августа, оттуда – к памятнику воинам УПА и Мемориалу защитников Украины.

Кстати, в полиции Харьковской области заявили, что во время во время торжеств возле Мемориала Славы в Харькове нарушений порядка не зафиксировали.

Предварительно известно, что утром 9 мая тысячи людей пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, в городе состоялся автопробег с красными флагами и символикой ОПЗЖ: колонна стартовала от стадиона "Металлист" и примерно в 10:00 прибыла к Мемориалу Славы в Лесопарке.

В первых рядах колонны во главе с депутатом Харьковского горсовета от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Андреем Лесыком находилась также обвиняемая в сепаратизме харьковская коммунистка Алла Александровская. Самого Лесыка несколько минут не пропускали к мемориалу, пока он не надел защитную маску.

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