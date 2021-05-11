В Шевченковском районе Харькова ночью 11 мая загорелся внедорожник. Он был припаркован возле частного дома. Пожарные ликвидировали огонь, который угрожал зданию.

Огонь охватил машину около 1 часа ночи. Площадь пожара составила приблизительно 4 квадратных метра. К теме В Днепре сгорел частный дом: в пожаре погиб мужчина – фото, видео Что известно о пожаре На частном дворе дома на улице Севастопольской, 109 загорелось авто Mitsubishi Outlander.

Внедорожник был новенький – 2020 года выпуска.

Каркас сгоревшего авто в Харькове / Фото ГСЧС Огонь тушили более 50 минут, он угрожал жилому дому.

К счастью, спасателям удалось обезопасить жилое помещение.

К тушению пожара привлекли 2 отделения ГСЧС.

Причину возгорания устанавливают. Обратите внимание! В Харькове 10 мая мужчина решил покончить с собой: он сел в авто и поджег гараж. Однако передумал и спасся. Его госпитализировали с множественными ожогами.