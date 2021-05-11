В Харькове в частном секторе ночью сгорел новенький Mitsubishi: фото
В Шевченковском районе Харькова ночью 11 мая загорелся внедорожник. Он был припаркован возле частного дома. Пожарные ликвидировали огонь, который угрожал зданию.
Источник:ГСЧС
Огонь охватил машину около 1 часа ночи. Площадь пожара составила приблизительно 4 квадратных метра.
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Что известно о пожаре
- На частном дворе дома на улице Севастопольской, 109 загорелось авто Mitsubishi Outlander.
- Внедорожник был новенький – 2020 года выпуска.
Каркас сгоревшего авто в Харькове / Фото ГСЧС
- Огонь тушили более 50 минут, он угрожал жилому дому.
- К счастью, спасателям удалось обезопасить жилое помещение.
- К тушению пожара привлекли 2 отделения ГСЧС.
- Причину возгорания устанавливают.
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