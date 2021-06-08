Видео и фото этого ремонта обнародовали в сети 8 июня. На них видно, что ремонтников совсем не настораживают погодные условия.
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Подробнее об этом ремонте
На одном из фото, которое обнародовали, видно грузовик, из которого идет пар. Пользователи предположили, что это из-за температуры асфальта, который туда нагружен.
Автомобиль со свежим асфальтом под ливнем в Харькове / Фото "Сегодня"
На одном из видео автор написал "асфальт, который мы заслужили". Там катки ездят по горячему асфальтовому покрытию, которое только что уложили.
Катки впрессовывают дорогу, которую делали под дождем в Харькове: видео ютуба "Сегодня"
Также сняли и сам момент ремонта. Там техника также ездит под обильным дождем и делает дорогу. Пока ремонтники официально не прокомментировали свою технологию укладки асфальта.
Дорожники укладывают асфальт под дождем в Харькове: видео телеграм-канала "Perepichka"
Что с погодой в Харькове
- В городе 8 июня начался сильный ливень, местами прошел град.
- В результате улицы города превратились в реки.
- Местные жители жалуются на власть, в частности временного мэра Игоря Терехова.
- Серьезные подтопления заметили в районе Южной железной дороги, на Холодной горе, улицах Клочковская и Яроша.
- Град падал в районе Павлового поля и Холодной горы.
- На всех основных улицах города было затруднено движение.