Видео и фото этого ремонта обнародовали в сети 8 июня. На них видно, что ремонтников совсем не настораживают погодные условия.

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Подробнее об этом ремонте

На одном из фото, которое обнародовали, видно грузовик, из которого идет пар. Пользователи предположили, что это из-за температуры асфальта, который туда нагружен.



Автомобиль со свежим асфальтом под ливнем в Харькове / Фото "Сегодня"

На одном из видео автор написал "асфальт, который мы заслужили". Там катки ездят по горячему асфальтовому покрытию, которое только что уложили.

Катки впрессовывают дорогу, которую делали под дождем в Харькове: видео ютуба "Сегодня"

Также сняли и сам момент ремонта. Там техника также ездит под обильным дождем и делает дорогу. Пока ремонтники официально не прокомментировали свою технологию укладки асфальта.

Дорожники укладывают асфальт под дождем в Харькове: видео телеграм-канала "Perepichka"

Что с погодой в Харькове

В городе 8 июня начался сильный ливень, местами прошел град.

В результате улицы города превратились в реки.

Местные жители жалуются на власть, в частности временного мэра Игоря Терехова.

Серьезные подтопления заметили в районе Южной железной дороги, на Холодной горе, улицах Клочковская и Яроша.

Град падал в районе Павлового поля и Холодной горы.

На всех основных улицах города было затруднено движение.

Обратите внимание! Киевские коммунальщики стали героями соцсетей. Во время ремонта дороги они начали сыпать асфальт мимо грузовика, в который целились. Однако работники не паниковали, а только наблюдали за этим.