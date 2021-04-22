В Харькове сгорела квартира в многоэтажке: видео пожара
В Харькове в жилой многоэтажке произошел пожар. На верхнем, 9 этаже, пожарные ликвидировали сильное задымление. Из-за тяжелого воздуха люди старшего возраста не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры – их эвакуировали спасатели.
Источник:24 канал
На место прибыл электрик, чтобы обесточить дом. Кроме ГСЧС к дому приехали полиция и карета скорой.
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Что известно о пожаре
- Возгорание произошло на самом высоком этаже 9-этажки на Деревянко 38.
Дым валит из квартиры на 9 этаже: видео
- Люди, которые не смогли выйти сами – вышли на балкон с мокрыми полотенцами и ждали спасения.
- Их было 12 человек, сообщает "Объектив".
Люди ждали спасателей / Фото "Редпост"
- 93-летний мужчина пострадал, он же и вызвал пожар.
- Телеграм-каналы сообщают, что его выводили медики скорой и все вместе застряли в лифте.
- Из-за этого старик отказывается выходить из дома.
Вероятно, мужчина, который вызвал пожар в жилом доме / Фото "ТРУХА Харьков"
- На месте работали 2 отделения пожарных. Пожар уже потушили.
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