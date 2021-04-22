В Харькове в жилой многоэтажке произошел пожар. На верхнем, 9 этаже, пожарные ликвидировали сильное задымление. Из-за тяжелого воздуха люди старшего возраста не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры – их эвакуировали спасатели.

На место прибыл электрик, чтобы обесточить дом. Кроме ГСЧС к дому приехали полиция и карета скорой. К теме На Черниговщине 3-летние двойняшки пострадали в пожаре: один ребенок погиб Что известно о пожаре Возгорание произошло на самом высоком этаже 9-этажки на Деревянко 38. Дым валит из квартиры на 9 этаже: видео Люди, которые не смогли выйти сами – вышли на балкон с мокрыми полотенцами и ждали спасения.

Их было 12 человек, сообщает "Объектив".

Люди ждали спасателей / Фото "Редпост" 93-летний мужчина пострадал, он же и вызвал пожар.

Телеграм-каналы сообщают, что его выводили медики скорой и все вместе застряли в лифте.

Из-за этого старик отказывается выходить из дома.

Вероятно, мужчина, который вызвал пожар в жилом доме / Фото "ТРУХА Харьков" На месте работали 2 отделения пожарных. Пожар уже потушили. Очевидцы пожара массово снимали инцидент: видео