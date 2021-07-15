Инцидент произошел на станции "Академика Барабашова" вечером 14 июля. На место происшествия сразу прибыли полиция и медики.

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Мешает рюкзак – удар в лицо

Конфликт случился в вагоне электропоезда. По информации, телеграм-канала "ХС. Харьков", старшему мужчине вроде бы мешал рюкзак. Поэтому он сделал замечание, но в ответ получил разбитую бровь.

Известно, что пострадавшего после этого отвезли в больницу. Впоследствии он обратился в полицию.



Мужчина разбил ему бровь из-за рюкзака / Фото "ХС. Харьков"

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители открыли дело по статье об умышленном телесном повреждении. Если вину злоумышленника докажут, он вынужден будет уплатить 850 гривен штрафа. Также мужчину могут отправить на 200 часов общественных работ или на 1 год исправительных работ.



Пострадавший сразу обратился в полицию / Фото "ХС. Харьков"

Сейчас продолжаются следственные действия.

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