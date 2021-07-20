В театре рассказывают, что уже сделали украинский сайт, перепечатали билеты. Однако все перевести не удастся. Об этом сообщили 19 июля.

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В карантин не работали

Сначала в Харьковском академтеатре Пушкина будут раздавать листовки с либретто (кратким содержанием сюжета) на украинском языке. В дальнейшем планируют установить возле сцены экраны, где будет отображаться текстовый перевод спектаклей. Но пока на это не хватает денег.

По словам руководительницы театра Ирины Челомбитько, нужно много техники, чтобы реализовать идею. Однако театр сейчас не имеет денег, поскольку во время карантина совсем не зарабатывал.

У нас – две сцены. Итак, нужно купить четыре экрана, нужны провода, компьютер, человек, который это будет выводить на экран. Мы посчитали, что это обойдется примерно в 300 тысяч гривен. Кроме того, каждое произведение перевести на украинский – это тоже должно быть оплачено. У театра нет на это денег,

– отмечает она.



Нет средств, потому что в карантин театр не работал / Фото "Kharkiv.Today"

Сообщили о затруднениях в облсовет

Работники театра уже попросили о помощи у депутатов облсовета. Ведь театр является государственной собственностью. Сейчас руководители и актеры ждут решения чиновников.

Если же облсовет не выделит средств, то в театре придумают более бюджетный вариант. Например, QR-код, по которому зрители смогут открыть украинский перевод спектакля в смартфоне.

Сайт мы давно перевели на украинский язык, афиши Дома актера тоже выходят на украинском языке. Мы подготовились к требованиям, это – закон, его надо выполнять. Скорее всего, будем делать либретто. Закон придумали, а механизм его реализации – нет,

– рассказали в театре.

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