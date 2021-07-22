Соответствующее видео женщина опубликовала на своей инстаграм-странице. Впоследствии, вероятнее всего, удалила его.
Важно Касался интимных мест в воде: в Харькове мужчина домогался 8-летней девочки – видео
Она отметила, что родители ребенка позволили ей покурить кальян. Что интересно, ребенка не только учили вдыхать дым, но и выполнять различные трюки. На видео видно, как ребенок постукивает пальцем по щеке, чтобы выпускать дым кольцами.
Молодец. Тетя плохому не научит,
– сказала тетка.
Тетя дала племяннице покурить кальян: смотрите видео
Скандалы с несовершеннолетними: последние новости
- В Харькове 20 июля поймали мужчину, который приставал к 8-летней девочке. Он касался ее интимных мест, находясь в водоеме.
- В Днепре несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку. Все якобы из-за парня.
- Под Харьковом неизвестные осквернили кладбище, которое расположено возле местного интерната. В сети отметили, что это были подростки, они разбили вазы, выбросили цветы, разрисовали памятники.