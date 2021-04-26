О расслабленных молодых блогерах на центральной площади Харькова сообщили несколько местных каналов. Они устроили себе выездной ресторан – с раскладным столиком, алкоголем и кальяном. Однако развлечения едва взрослых деток не такие целомудренные как казалось в начале.

Сразу два телеграмм канала опубликовали видео с молодыми людьми. Их развлечения снимали на камеры их режиссеры.

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Что известно о харьковских блогерах

В одном канале подписали видео: "Харьковским тиктокерам безразлично на закрытые кафе". А в другом отметили, что "Харьков постепенно превращается в столицу Украинского ТикТока" и добавили, что это неплохо.

Тиктокеры создают контент: видео

Утром 25 апреля на одном из каналов появилось еще и очень пикантное фото. Девушки и парень очень похожи на тех, что были на видео. По крайней мере кальян – точно тот же самый! Мы проверили, это фото настоящее, но опубликовано в частном инстаграме.

Обратите внимание! Снимал видео и делал провокационные фото местный пранкер Игнатов в компании двух своих подруг Даши и Яны. Все ли они достигли совершеннолетия выяснить не удалось.