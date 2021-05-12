В Харькове трамвай на большой скорости врезался во внедорожник. Автомобиль пытался пересечь путь, однако не успел. В сети опубликовали сразу несколько видео момента столкновения и его последствий.

Это случилось в 17: 47 на улице Академика Павлова. В полиции Харьковщины сказали журналистам 24 канала, что не комментируют это ДТП, поскольку там никто не пострадал.

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Трамвай врезался во внедорожник в Харькове: видео телеграм-канала "Харьков Life"

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На видео момента аварии видно, что внедорожник Wolksvagen ехал в том же направлении, что и трамвай. Затем автомобиль решил повернуть.

Однако, когда он пересекал путь, в его правый бок врезался электротранспорт. Этот момент снял видеорегистратор другой машины.

Последствия аварии внедорожника и трамвая: видео телеграм-канала "Харьков Life"

Официальных комментариев по этому событию пока в сети нет. Журналисты 24 канала пытаются связаться с патрульными Харькова, чтобы узнать детали этого инцидента.

Обратите внимание! В понедельник, 10 мая, на Центральном мосту в Днепре произошла авария. У легковушки оторвалось колесо. За ним ехали два автобуса и последний не затормозил. Из-за этого произошло тройное ДТП.