Спасли только одного парня

Известно, что двое парней отплыли на расстояние 50 метров от берега. На середине озера они начали тонуть.

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Люди с берега увидели, что один из парней начал тонуть и обратились к дежурным на спасательном посту. Одного подростка удалось спасти, а другой утонул,
– рассказали спасатели.

Тело погибшего 11 июля в 09:50 из озера извлекли водолазы.

Специалисты ГСЧС предостерегают:

  • плавайте только в специально отведенных местах;
  • не прыгайте в воду, если глубина и состояние дна неизвестны.
  • не заплывайте за буйки.


В Петренковском озере утонул подросток / Фото ГСЧС

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