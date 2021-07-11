Спасли только одного парня

Известно, что двое парней отплыли на расстояние 50 метров от берега. На середине озера они начали тонуть.

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Люди с берега увидели, что один из парней начал тонуть и обратились к дежурным на спасательном посту. Одного подростка удалось спасти, а другой утонул,

– рассказали спасатели.

Тело погибшего 11 июля в 09:50 из озера извлекли водолазы.

Специалисты ГСЧС предостерегают:

плавайте только в специально отведенных местах;

не прыгайте в воду, если глубина и состояние дна неизвестны.

не заплывайте за буйки.



В Петренковском озере утонул подросток / Фото ГСЧС

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