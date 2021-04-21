На Харьковщине 21 апреля СБУ задержала автобусы с титушками, которые должны были дестабилизировать ситуацию в регионе. Известно, что их заказала пророссийская политическая сила Украины

Что известно о титушках на Харьковщине

Автобусы с титушками задержали на въездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Это произошло в рамках масштабных антитеррористических учений Службы безопасности Украины.

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В целом задержали 60 человек. Они являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

Их направили в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета,

– рассказали в СБУ.

Там добавили, что такие акции титушок должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную для России "картинку". Так, Москва обосновала бы свои возможные акты агрессии против Киева.

Титушки якобы активисты ОПЗЖ

По данным местных телеграм-каналов, 3 автобуса задержали на Днепропетровской трассе возле Изюма и в Валках. Титушки якобы были активистами силового блока "Оппозиционной платформы – За жизнь" – организации "Патриоты За жизнь".

21 апреля в Харьков прибыл пророссийских политик и член ОПЗЖ Юрий Бойко. Именно с его приездом связывают титушек.