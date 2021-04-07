Выпрыгнула с 8 этажа: в Харькове женщина совершила самоубийство
Трагедия произошла вечером 6 апреля в Московском районе Харькова. 41-летняя жительница многоэтажки покончила с собой. Полученные травмы оказались смертельными.
Источник:телеграм-канал "ХС | Харьков"
Сейчас правоохранители выясняют детали инцидента. Открыто уголовное производство с пометкой "самоубийство".
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Что известно об инциденте
- Тело 41-летней харьковчанки нашли 6 апреля в 22:48 на улице Героев Труда, 68.
- Она выбросилась из окна собственной квартиры на 8 этаже.
- От полученных травм мгновенно умерла. Ее тело без признаков насильственной смерти доставили в морг.
- Следователи расследуют дело по факту совершения самоубийства.
- Однако полиция никакой официальной информации по этому инциденту не предоставляет.
Другие известные случаи самоубийств в последнее время
- В последнее время число самоубийств возросло. Например, за первые несколько дней апреля произошло сразу несколько инцидентов среди военнослужащих.
- Еще один трагический эпизод случился в Киеве – мужчина на глазах у детей выпрыгнул с 20 этажа.
- 15-летняя одесситка покончила с собой – она имела депрессивное расстройство.
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