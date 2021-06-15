Это случилось неподалеку от села Первомайское 15 июня. На горячую линию "101" обратились в 12:55.

К теме Быстро разворачивался: под Киевом перевернулся бензовоз – видео

Авария бензовоза и грузовика на Харьковщине: видео телеграм-канала "СТО-Харьков"

Почему погибшего не могли извлечь

Авария произошла с грузовиком "Газель" и бензовозом КАМАЗ. По предварительной версии, это было лобовое столкновение.

Бензовоз после столкновения с грузовиком / Фото ГСЧС Харьковщины

Водитель бензовоза получил травмы конечностей и его госпитализировали. А вот человек, который был в "Газели", сразу погиб. Мужчину зажало кузовом.

Спасатели по приезду помогли занести пострадавшего в карету скорой. Затем начали разрезать корпус искореженного авто, чтобы достать погибшего.

Грузовик перевернулся после столкновения с бензовозом / Фото ГСЧС Харьковщины

Сейчас правоохранители устанавливают причину трагедии. На видео с места видно, что в результате аварии образовалась пробка.

Спасатели работают на месте столкновения с бензовозом: видео телеграм-канала " Труха"

Обратите внимание! На трассе Киев – Одесса возле поселка Калиновка 7 июня столкнулся бензовоз MAN и маршрутка Mercedes Sprinter. Столкновение случилось на светофоре. В результате происшествия было несколько пострадавших.