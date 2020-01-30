Харьковские коллекторы оставляют у подъезда кровь и куски мяса

В Харькове на улице Ключковской местные жалуются на коллекторов, которые загрязняют подъезд, где ранее проживал должник.

В Харькове коллекторы разливают кровь и оставляют кишки животных у подъезда, об этом сообщает Newsroom.kh.ua.

Читайте также: В Ужгороде банк хочет выселить из квартиры пенсионерку за долги сына

"Неизвестные типочки периодически обливают кишками и фекалиями входную дверь в подъезд", – пишут очевидцы в одном из Telegram-каналов.

Коллекторы пытаются вернуть 15 тысяч долларов, но по данным полиции, заемщица уже как 2 месяца здесь не живет.