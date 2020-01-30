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      Харьковские коллекторы оставляют у подъезда кровь и куски мяса

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      Коллекторы кровью пытаются получить долг в 15 тысяч долларов / Х.Салтовка

      В Харькове на улице Ключковской местные жалуются на коллекторов, которые загрязняют подъезд, где ранее проживал должник.

      В Харькове коллекторы разливают кровь и оставляют кишки животных у подъезда, об этом сообщает Newsroom.kh.ua.

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      "Неизвестные типочки периодически обливают кишками и фекалиями входную дверь в подъезд", – пишут очевидцы в одном из Telegram-каналов.

      Коллекторы пытаются вернуть 15 тысяч долларов, но по данным полиции, заемщица уже как 2 месяца здесь не живет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Харькова
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