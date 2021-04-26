Харьковский депутат Фельдман получил 99 миллионов в подарок: как это объяснили у политика
Александр Фельдман, харьковский депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь", за 2020 год задекларировал весьма ценный подарок – 99 миллионов гривен. Щедрой дарительницей оказалась его мать.
Источник:"Радио Свобода"
Мать Фельдмана получила еще большую сумму после смерти своего мужа. Она решила подарить часть состояния своему сыну. Об этом сообщили в пресс-службе народного избранника.
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Как и откуда у матери Фельдамана такое состояние
- Отец Фельдмана – Борис – был бизнесменом и председателем совета учредителей частного акционерного общества "Концерн АВЭК и Ко".
- Компания работает в секторе коммерческой недвижимости. Одним из важных активов фирмы отмечают харьковский рынок "Барабашово" – крупнейший торговый объект в Украине.
- В 2020 году бизнесмен умер.
- После его смерти осталось около 10 миллионов долларов задекларированных доходов.
- По закону, как совместно нажитое имущество, они перешли к его жене.
- Мать Александра решила часть денег подарить сыну.
- Сейчас это самый большой денежный подарок украинским депутатам от родственников.
- В "Центре противодействия коррупции" объяснили, что это не является нарушением, хотя и требует дополнительной проверки.
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