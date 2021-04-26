Александр Фельдман, харьковский депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь", за 2020 год задекларировал весьма ценный подарок – 99 миллионов гривен. Щедрой дарительницей оказалась его мать.

Мать Фельдмана получила еще большую сумму после смерти своего мужа. Она решила подарить часть состояния своему сыну. Об этом сообщили в пресс-службе народного избранника. К теме "Слуга народа" Павлюк объяснил выигрыши в лотерею в декларации Как и откуда у матери Фельдамана такое состояние Отец Фельдмана – Борис – был бизнесменом и председателем совета учредителей частного акционерного общества "Концерн АВЭК и Ко".

Компания работает в секторе коммерческой недвижимости. Одним из важных активов фирмы отмечают харьковский рынок "Барабашово" – крупнейший торговый объект в Украине.

В 2020 году бизнесмен умер.

После его смерти осталось около 10 миллионов долларов задекларированных доходов.

По закону, как совместно нажитое имущество, они перешли к его жене.

Мать Александра решила часть денег подарить сыну.

Сейчас это самый большой денежный подарок украинским депутатам от родственников.

В "Центре противодействия коррупции" объяснили, что это не является нарушением, хотя и требует дополнительной проверки. Обратите внимание! Недавно депутат Фельдман "воспитывал хама", когда на дороге проучил другого водителя, за якобы игнорирование водительской этики.