Россияне играют ва-банк: почему враг ускоряет наступательные действия на Купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне пытаются наращивать силы на Харьковском направлении. Однако украинским силам удалось улучшить ситуацию, в частности, вблизи Купянска.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что враг не теряет намерения прорвать украинскую оборону именно на Купянском направлении. Однако ВСУ готовы к любым сценариям.

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В течение месяца на севере Луганской области наблюдалось накопление сил и средств противника с подготовкой к интенсификации боевых действий. Украинские силы пытались противодействовать этому, нанося удары в глубину тыла россиян – насколько доставали наши средства.

"Сейчас на Купянском направлении враг абсолютно прогнозируемо попытается давить, однако успеха не имеет. Продвижение оккупантов не фиксируется, но они намерены распространить наступательные действия", – заметил Мусиенко.

Условия для россиян ухудшаются

На Харьковском направлении ситуация неспокойная. В Белгородской области происходит наращивание сил россиян. Соответственно риски для Харьковщины со стороны этой российской области тоже возрастают.

В то же время Украина имеет там силы, также там построены оборонные позиции, поэтому ВСУ готовится к противодействию врагу.

Происходит то, о чем предупреждали: враг усиливается и пик его активности ожидаемый в мае – июне. Сейчас он пытается ускорить события из-за изменения условий – для российских войск не в лучшую сторону,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Известно, что обеспечение украинских сил будет улучшаться в ближайшее время благодаря военной помощи от партнеров, в том числе США.

"Однако для россиян игра ва-банк, когда они ускоряют наступательные действия и стремятся атаковать неподготовленными силами, является рискованной", – уверен Александр Мусиенко.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте



Ситуация на Харьковском направлении