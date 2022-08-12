Никто не знает, что случилось, – херсонский активист о падении линии электропередач
В Херсонской области упала опора высоковольтной линии электропередач. Известно, что она ведет от Запорожской АЭС в оккупированный Крым.
Инцидент значительно прибавил хлопот россиянам. Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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У россиян сложности
Как отметил активист, накануне оккупанты анонсировали подключение Запорожской АЭС, Энергодарской ТЭС и Каховской ГЭС к единой энергосети россии. Для этого нужно восстановить линии электропередач, ведущие в Крым. Одна линия идет через Чонгар из ЗАЭС, а другая – из пострадавшей Каховской ГЭС. Последняя уже была повреждена в 2015 году, когда взорвали несколько столбов.
"Тогда заместитель начальника милиции илья кива, который считался хоть и радикальным, но украинским деятелем, пытался арестовать активистов, взорвавших столбы. Он почитал им мораль, что только государство имеет право прекращать электроснабжение в Крым, а не какие-то активисты", – рассказал Молчанов.
оккупанты пока не восстановили линии
Активист из Херсона подчеркнул, что без обновления этих линий электростанции не смогут работать, ведь у нас нет технологий, которые позволят накапливать электроэнергию. Поэтому они работают на украинского потребителя, в частности, на оккупированных территориях. Это единственная украинская электросеть.
Когда эта дополнительная опора упала и повредила саму линию, были разорваны провода, у оккупантов добавилось еще больше хлопот с восстановлением. Конечно, она упала не одна. Но как это произошло, кто взорвал – остается неизвестным,
– подытожил он.
Ситуация на Запорожской АЭС: коротко
- оккупанты заявили, что заминировали некоторые участки Запорожской АЭС. Они угрожают взорвать объект.
- Такое преступление может иметь катастрофические последствия. Площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч квадратных километров.
- Войско страны-агрессора постоянно обстреливает территорию ЗАЭС. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН, МАГАТЭ и весь мир отреагировать на преступления россии. Украина обращается в организации, чтобы на атомную станцию отправили специальную миссию.
- По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, против корпорации "Росатом" должны быть введены западные санкции. Ведь у действий россиян сегодня есть все признаки ядерного терроризма.
- Министры иностранных дел G7 требуют, чтобы россия немедленно вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины. Подчеркнули, что есть опасность для мира.
Обратите внимание – ООН, США и МАГАТЭ наконец-то отреагировали на обстрелы ЗАЭС: смотрите видео