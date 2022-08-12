Никто не знает, что случилось, – херсонский активист о падении линии электропередач

В Херсонской области упала опора высоковольтной линии электропередач. Известно, что она ведет от Запорожской АЭС в оккупированный Крым.

Инцидент значительно прибавил хлопот россиянам. Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов.

На тему Ядерный шантаж: медведев открыто пригрозил европейским АЭС "случайностями"

У россиян сложности

Как отметил активист, накануне оккупанты анонсировали подключение Запорожской АЭС, Энергодарской ТЭС и Каховской ГЭС к единой энергосети россии. Для этого нужно восстановить линии электропередач, ведущие в Крым. Одна линия идет через Чонгар из ЗАЭС, а другая – из пострадавшей Каховской ГЭС. Последняя уже была повреждена в 2015 году, когда взорвали несколько столбов.

"Тогда заместитель начальника милиции илья кива, который считался хоть и радикальным, но украинским деятелем, пытался арестовать активистов, взорвавших столбы. Он почитал им мораль, что только государство имеет право прекращать электроснабжение в Крым, а не какие-то активисты", – рассказал Молчанов.

оккупанты пока не восстановили линии

Активист из Херсона подчеркнул, что без обновления этих линий электростанции не смогут работать, ведь у нас нет технологий, которые позволят накапливать электроэнергию. Поэтому они работают на украинского потребителя, в частности, на оккупированных территориях. Это единственная украинская электросеть.

Когда эта дополнительная опора упала и повредила саму линию, были разорваны провода, у оккупантов добавилось еще больше хлопот с восстановлением. Конечно, она упала не одна. Но как это произошло, кто взорвал – остается неизвестным,

– подытожил он.

Ситуация на Запорожской АЭС: коротко

Обратите внимание – ООН, США и МАГАТЭ наконец-то отреагировали на обстрелы ЗАЭС: смотрите видео