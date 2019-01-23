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      Химики, аграрии и металлурги оказались в группе риска из-за повышения тарифов "Укрзализныци"

      22 Читати новину українською
      Вагоны "Укрзализныци"
      Вагоны "Укрзализныци" / tvoemisto.tv

      Существует риск, что отечественные предприятия могут выйти в отрицательную рентабельность.

      Повышение тарифов на грузовые перевозки, запланированные "Укрзализныцей" уже с 1 февраля, будут иметь негативные последствия для основных экспортных отраслей отечественной экономики: химической, аграрного и металлургического секторов. Об этом предупреждают отечественные эксперты, информирует "5 канал".

      Повышение тарифов на грузовые перевозки запланировано почти на четверть в течение года, сообщают журналисты, указывая, что это может значительно нивелировать рост экономики страны, на которое в текущем году рассчитывает правительство.

      От этого также предупреждают независимые эксперты и представители профильных ассоциаций. Специалисты отмечают, на фоне ожидаемого замедления мировой экономики такие шаги государственного монополиста поставят на грань конкурентоспособности продукции химического, аграрного и металлургического секторов.

      По словам главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, есть риск, что отечественные предприятия могут выйти в отрицательную рентабельность.

      "Для нас это уже станет критическим. Мы будем работать с нулевой рентабельностью, или отдельные предприятия вообще выйдут в отрицательную рентабельность", – пояснил Беленький.

      Эксперты отмечают, что в течение прошлого года затраты основных отечественных грузоотправителей уже выросли почти на 20 млрд гривен.

      В то же время эффективность работы "Укрзализныци" остается недостаточной, отмечает "5 канал".

      Теги: Металургия Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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