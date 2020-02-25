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      Хищение 23 миллионов гривен: чиновникам объявили о подозрении из-за закупки уличных ламп

      - Читати новину українською
      Освещение в Киеве / kyivcity.gov.ua

      Пяти должностным лицам КП "Киевгорсвет" объявили о подозрении из-за хищения 23 миллионов гривен при закупке ламп для уличного освещения в столице.

      Силовики ранее провели обыски у фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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      По версии следствия, в 2018 году чиновники "Киевгорсвета", нарушая законодательство, осуществили закупку у одной из компаний натриевые лампы для уличного освещения по завышенным ценам.

      Отметим, что на освещение киевских улиц должны были потратить 700 миллионов гривен. Это решение было принято еще в июле 2019 года.

      Отметим, что 79% опрошенных украинцев считает, что высокие зарплаты чиновников не способны полностью предотвратить коррупцию в стране. В то же время, большинство украинцев считают, что выплаты для топовых чиновников должны быть в пределах 31,6 тысячи гривен.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Офис генпрокурора Коррупция
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