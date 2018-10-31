Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это время считается самым страшным в году. Праздник завораживает устрашающими костюмами, кровавыми образами и жуткими лицами. Хэллоуин ассоциируется с переодеванием и весельем, однако большинство верят в приметы, связанные с этим днем. Что можно и нельзя делать в День всех святых – читайте в материале.

Древняя легенда говорит, что на Хеллоуин умершие возвращаются на землю. Среди них был грешник Джек, которого не взяли ни в рай, ни в ад. Следовательно, он бродит по земле с фонарем в руках. С тех пор тыкву начали называть фонарем Джека.

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Чтобы задобрить духов, люди начали выносить на порог дома сладости. Это превратилось в традицию переодеваться в ужасающих существ и просить конфеты. Дети в этот день заходят в дома с криками: "Конфеты или жизнь".

Приметы на Хеллоуин

– Если на крыше дома сидит сова в канун Дня всех святых, ее желательно прогнать, потому что птица может напророчить покойника.

– Сон, который приснился в Хэллоуинскую ночь считается вещим. Не забудьте утром вспомнить, что именно вам снилось. Стекло, вода или камни во сне принесут успех, однако дождь, ураган и цветы – неприятности.

– В эту ночь можно узнать свою судьбу. Для этого надо выйти на перекресток и вслушаться в ветер. Если быть внимательным – можно услышать предсказания на следующий год.

– По поверью, если трижды обойти вокруг дома с фонарем Джеком в руках, это защитит жилье на целый год.

– Считается, что если в ночь на Хэллоуин положить яблоко под подушку и загадать желание, а утром съесть это яблоко, то задуманное обязательно осуществится.

Что нельзя делать на Хэллоуин

– Окна и двери обязательно нужно закрыть, чтобы не навлечь беду.

– Если ночью на Хэллоуин в доме вы увидели паука, нельзя его убивать, поскольку считается, что таким образом родственник, который умер пытается предупредить об опасности. Чтобы избавиться от паука, пройдите по всему дому с зажженной свечой, чтобы очистить помещение.

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– По поверью в ночь с 31 октября на 1 ноября нельзя оставлять в доме черного кота, ведь он может принести несчастье для всей семьи.



Что нельзя делать на Хэллоуин: приметы

– В ночь на Хэллоуин нельзя оставлять сушиться вещи на веревке, поскольку считается, что после захода солнца в вещи могут поселиться потусторонние силы. Поэтому человек, который потом будет одевать эту вещь, будет приносить несчастья себе и окружающим.

– Нельзя отказывать тем, кто просит в День всех святых. По поверью, в лице нищего к дому может прийти душа покойного родного.

– Если вы слышите позади себя шаги, нельзя оглядываться, ведь за вами могут идти мертвые.

Что можно делать на Хэллоуин

– В этот день стоит обязательно украсить дом свечами, тыквами и орехами, поскольку они могут отогнать злых духов и принесут удачу в дом.

– Поставить тыкву с зажженной внутри свечой и поставить напротив входной двери.

– На Хэллоуин желательно пойти в гости к соседям на чай с угощениями. В эту ночь мертвые возвращаются и бродят там, где провели большую часть своей жизни, в поисках тепла и еды. Надо сделать так, чтобы живые были похожими на мертвых. Если соседи будут легко реагировать на гостей, тем довольнее будут духи.

– Ночь идеально подходит для гадания, вызова духов и разговоров о смерти. Человек в этот день имеет шанс услышать голоса из потустороннего мира, связаться с мертвыми и получить желаемую информацию.

Хэллоуин дает людям возможность посмеяться над страшным, повеселиться и превратиться в то, что пугает. Поэтому если вы собрались праздновать Хэллоуин – проведите это время ярко.