В Белгороде боролись с "нечистью": оккупанты уже традиционно "сбили" 10 "Вампиров"

На территории страны-агрессора в очередной раз день начался с горячего утра. Пока оккупанты были заняты террором украинской столицы, в их Белгороде гремело и взрывалось.

Пограничный Белгород снова оказался под обстрелом из зенитных установок. Об этом заявили российские власти.

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На прицеле у "нечисти"

Где-то после 07:00 утра проснулся губернатор Белгородской области Гладков и сообщил о ракетной опасности для региона, посоветовав, как обычно, местным прятаться в ванной, коридоре или туалете.

Тревога длилась всего 20 минут. Впрочем, за это время в городе прозвучало несколько взрывов. Российские телеграм-каналы уже распространили последствия утренней атаки. Так, на опубликованных кадрах зафиксированы повреждения зданий в нескольких районах Белгорода. В частности, стекла повыбивало в "Белгород Арене".

Где "приземлились" обломки снарядов в Белгороде / Фото соцсети

Между тем в минобороны России заявили, что над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов из ракетной установки залпового огня Vampire.

Внимание привлекает тот факт, что российская "ПВО" неоднократно сбивает именно 10 снарядов. Так, было, например, 19 и 18 марта.

Взрывы в России: что известно

В ночь на 20 марта авиабаза "Энгельс" подверглась атаке дронов. Вероятно, это были БПЛА "Лютый", которые имеют дальность полета до 1000 километров.

По данным источников 24 Канала в спецслужбах, за взрывами на "Энгельсе" стоит ГУР.

На авиабазе в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что за день до удара на авиабазе находилось 11 стратегических бомбардировщиков.

В британской разведке отметили, что Россия, чтобы защитить свои воздушные силы и флот от значительных потерь, прибегает к приемам маскировки. В частности, она размещает на аэродромах манекены самолетов. Впрочем, в Минобороны Великобритании говорят, что маскировка не спасает вражескую авиацию и флот от украинских ударов.