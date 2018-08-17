H&M в Украине: кто из звезд пришел на вечеринку-открытие
Первый в Украине магазин H&M откроется 18 августа в Киеве. А накануне, 16 августа, состоялась вечеринка по случаю такого события.
На вечеринку от H&M пожаловали многие украинские селебретис: лидер группы Hardkiss Юлия Санина, певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, телеведущая Екатерина Осадчая и другие.
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Событие произошло в самом магазине брендовой одежды – в столичном торговом центре Lavina Mall.
Источник: 24 Канал
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