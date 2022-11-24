Первый блок Хмельницкой АЭС подключен к единой сети Украины

Из-за российских ракетных ударов 23 ноября Хмельницкая АЭС отключилась от украинской электросети. Уже в четверг, 24 ноября первый блок Хмельницкой АЭС подключили к единой сети.

Об этом заявил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он сообщил, что в 13:53 первый блок Хмельницкой АЭС был подключен к единой электросети Украины.

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Атомные станции Украины должны заработать вечером

Отметим, что 23 ноября из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Утром 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко информировал, что атомные станции Украины заработают сегодня вечером.

Известно, что электроснабжение возобновлено на Запорожской АЭС.

Какая ситуация с электричеством в Хмельницкой области

Сергей Гамалий сообщил, что 24 ноября была отключена электроэнергия в 1171 населенных пунктах Хмельницкой области.

Сообщается, что без электроснабжения остались 469 тысяч потребителей – это фактически 80%.

Энергосистема Украины приходит в себя от атак врага. Начинается подключение потребителей к сети,

– сообщил Сергей Гамалий.

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