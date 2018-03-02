Праздник Холи: как красочный праздник Индии заполонил мир

Холи – один из самых древних религиозных праздников в индуизме, который символизирует приход весны, победу добра над злом и начало нового года по индийскому календарю. Красочный праздник Индии отмечают тысячи людей в мире.

Холи: немного истории

Праздник Холи, или, как его еще любят называть, Фестиваль красок, берет начало из Индии, где его уже более двух тысячелетий отмечают индусы, часть сикхов, джайнов, буддистов и даже некоторые мусульмане.

Читайте также: Что такое Холи – все о фестивале цветов и празднике весны

Холи – это фестиваль, что символизирует начало весны, молодости, пробуждение жизни и здоровья. Дата празднования является подвижной, поскольку приходится на последний полный месяц зимы – "Пхалгун пурнима", поэтому отмечают Холи в феврале или марте. В этом году – это 2-3 марта. Народные гуляния в разных регионах продолжаются от 3 до 5 дней.



Праздник Холи в Индии

По одной из легенд, Холика была сестрой короля демонов Хираньякашипу. Сын короля Прахлад поклонялся индуистскому богу Вишну, чем отец был очень недоволен. Поэтому его сестра Холика, которая имела особое благословение, что берегло ее от огня, посадив племянника Прахлада на колени, села с ним на костер.

Таким образом она хотела убить его. И произошло чудо: Прахлада, который поклонялся верховному богу Вишну, огонь совсем не тронул, а Холика, несмотря на особое благословение, сгорела заживо. Это сожжение символизирует победу добра над злом.

По еще одной легенде, этот праздник символизирует бессмертную любовь между богом Кришной и его возлюбленной Радхи (одна из женских ипостасей бога в индуизме). Как-то Кришна пожаловался матери Яшода – мол, почему Радха такая светлая, а он – темный. Тогда Яшода посоветовала ему окрасить лицо Радхи цветным порошком и посмотреть, как изменится ее цвет лица. Но это не все – легенд о возникновении Холи немало.



Кришна и его любимая Радха

Традиции праздника

Первый день празднования – день "Холика-Дахан" (у некоторых это – "Чотти-Холи", который переводится как "маленькая Холи"). В этот день ближе к вечеру зажигают костер, в котором сжигают чучело Холики. Пепел от костра считается священным, поэтому его забирают домой и наносят на тело для защиты от злых духов.

Следующий день – "Дхулхети" ( "Дхуланди"). Важный день Холи – когда люди посыпали себя пеплом от костра, на котором сжигали чучело Холики. Таким образом они защищают себя от злых сил. Но с годами пепел начали заменять на разноцветную пудру и обливание подкрашенной водой. По верованиям – чем больше на тебе краски, тем счастливее и ярче пройдет год.

Праздник Холи в Новой Зеландии – видео

С третьего дня по пятый люди посещают друг друга. Пятый день празднований – "Рангапанчами" знаменует завершение фестиваля красок и окончание использования цветного порошка "гулал".

Весь период празднования Холи сопровождаются веселой музыкой, пением, танцами и яркими нарядами. А традиционным напитком праздника является "бханг" – молочный напиток, в состав которого входят листья или сок конопли.

Как сделать порошок " гулал " на Холи : простой рецепт

Несколько простых способов сделать цветную пудру "гулал" на праздник Холи самостоятельно.

Способ №1. В Индии яркие разноцветные порошки изготавливают из различных сушеных растений, которые растирают в порошок – кумкум, халди, неем и другие травы. Но гораздо быстрее и дешевле сделать краску из цветных мелков – просто растолочь их в порошок.

Как сделать порошок на праздник Холи самостоятельно: рецепт



Способ №2. Приготовление краски в домашних условиях. Ингредиенты: 1 стакан муки, вода для замеса теста, пищевой краситель, масло для смазывания пергамента и, собственно, сам пергамент.

Готовим порошок: высыпьте в емкость муку, постепенно вливайте туда воду, чтобы замесить тесто (оно должно быть упругим и не прилипать к рукам). Далее добавляете желаемый краситель и вымешиваете его, пока тесто не станет однотонным.

Далее делите его на небольшие шарики – каждый нужно раскатать до тонкого коржа. Следующий этап – кладете цветные лепешки на смазанный маслом пергамент. Через несколько дней лепешки засохнут. И финальный этап – растолочь высушенные "печеньки" в порошок. Вуаля! Краски на праздник Холи готовы.



Как сделать порошок на праздник Холи самостоятельно: рецепт

Холи в Украине и мире

Фестиваль красок празднуют не только в Индии, но и в Непале, на Шри-Ланке, в Бангладеш, Пакистане, ЮАР, Тринидад и других странах. Кроме того, сегодня яркий праздник заполонил чуть ли не полмира – молодежь его празднует в США, на острове Маврикий, в Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Фиджи и других странах.

Праздник Холи в Индии – яркое видео

Праздник Холи недавно добрался до Украины, но успел получить большую популярность. В частности, его проводят в Киеве, Львове, Харькове и еще нескольких городах. Но в отличие от Индии, в Украине Холи празднуют не в начале весны, а в середине или в конце лета.

Кроме того, для большинства участников праздника в Украине – это не религиозный индуистский праздник, а возможность повеселиться.

Праздник Холи и христианство

Поскольку большинство граждан Украины считают себя христианами, то есть немало скептиков, которые с негативом относятся к празднику Холи. Ведь он считается языческим праздником.

В частности, скептиков настораживают еда и напитки, содержащие коноплю. Кроме того, праздник в Украине получило коммерческую основу – представители других верований, например, кришнаиты и другие, используют Фестиваль красок для привлечения новых членов в свою веру.

Организаторы фестивалей Холи в Украине, как правило, не рассказывают о духовной составляющей праздника. Скептики уверены – Холи воспринимают как веселую "игрушку с этнической составляющей".



Праздник Холи отмечают и в Украине